Izraeli-palesztin

Rendőrök léptek fel a tüntetőkkel szemben Los Angelesben, többeket őrizetbe vettek

Los Angelesben rendőri erővel távolították el a palesztinpárti tüntetők által emelt barikádokat a Kaliforniai Egyetem területéről, miközben többeket őrizetbe vettek csütörtökön.



Az Egyesült Államok nyugati parti nagyvárosában több száz rendőrt mozgósítottak, és a hatósági egységek helyi idő szerint kora reggel léptek fel a tüntetőkkel szemben, akik ellenálltak. A helyi média hatóságokra hivatkozó beszámolói szerint a tiltakozók éles fénnyel próbálták a táboruk felé közelítő rendőröket megzavarni. Azt egyelőre nem közölték, hogy a hatósági fellépés nyomán pontosan hány ember került őrizetbe.



Az egyetem területén szerdán fémkordonokkal és egymáshoz csavarozott falemezekkel vették körbe sátortáborukat a tiltakozók, akik még kedden éjszaka, a hatóság közbelépése nélkül, több mint egy órán át közelharcot vívtak Izrael-párti ellentüntetőkkel, akik megpróbálták lebontani a sátrakat.



A Kaliforniai Egyetem vezetése szerdán tanítási szünetet rendelt el, csütörtökön és pénteken pedig távoktatásra térnek át a rendkívüli körülmények miatt.



A New Hampshire állambeli Darthmouth College-nál mintegy 90 ember vettek őrizetbe az intézmény magánterületén engedély nélkül tüntetők közül, és a sátortábort felszámolták. Oregon államban a Portland Állami Egyetem területén szintén a rendőrök avatkoztak közbe a rend helyreállítása érdekében.



Madison városában, a Wisconsini Egyetem területén a rendőrök és a tüntetők szerdán összecsaptak, több rendőr megsebesült, egyiküket gördeszkával ütötték fejen. A zavargásban részt vevők közül négy emberrel szemben hatóság elleni erőszak miatt emeltek vádat.



A határozott rendőri fellépések sora New Yorkban, a Columbia Egyetemen kezdődött, ahol kedden késő este rohamrendőrök hatoltak be a tüntetők által elfoglalt egyik egyetemi főépületbe, a Hamilton Hallba. Az ott tartózkodókat őrizetbe vették, összesen mintegy 230 embert.



Az Egyesült Államok több száz egyetemén tartottak megmozdulásokat az elmúlt két hétben, számos helyen nyíltan zsidóellenes megnyilvánulásokkal. A tüntetők azt követelik az intézmények vezetésétől, hogy szakítsák meg kapcsolataikat Izraellel, valamint olyan anyagi támogatókkal, amelyek Izraelhez köthetők.