Gyász

Az egy évvel ezelőtti iskolai lövöldözésre emlékeztek Szerbiában

Virágokkal, rendezvényekkel és a média egyperces elsötétülésével emlékeztek Szerbiában pénteken arra, hogy egy évvel ezelőtt egy belgrádi általános iskolában egy 13 éves fiú megölte kilenc társát és az iskolaőrt. Ez volt az első iskolai lövöldözés Szerbiában.



Mivel az elkövető a bűncselekmény időpontjában 13 éves volt, a szerbiai törtvények szerint nem büntethető. A fiú pszichiátriai megfigyelés alá került. Apját a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével, anyját pedig illegális fegyverbirtoklással vádolják. Mindkét szülő tagadja bűnösségét.



A belgrádi Vladislav Ribnikar Általános Iskola előtt pénteken reggel gyertyákat gyújtottak, és virágokat helyeztek el. A szülőkön és barátokon kívül a szerb köztársasági elnök is lerótta kegyeletét a helyszínen. Aleksandar Vucic a hivatalos Instagram-oldalán azt írta: a tragédia "gyógyíthatatlan sebet hagyott az egész ország lelkén".



Az ország rádióállomásai és televíziói 8 óra 41 perckor egy percre elnémultak, illetve elsötétültek. 2023. május 3-án ugyanis éppen ebben percben adta le az első lövést a hetedik osztályos fiú.



Az iskolai tömeggyilkosság helyszíne még mindig zárva van, az áldozatok szülei remélik, hogy emlékhelyet alakítanak ki a tanteremben, ahol meggyilkolták a gyerekeket. Egy ideig az egész iskola zárva volt, arról is híreket lehetett hallani, hogy lebontják, és emlékművet állítanak a helyére. A történtek után sok diákot más iskolába írattak át a szülei.



Az iskolai ámokfutást követő éjszakán egy 20 éves fiatal a Belgrádhoz közeli Mladenovacon lőtt rá járókelőkre gépkarabéllyal, megölve nyolc embert. A két vérengzés megrázta Szerbiát, és tömegtüntetésekhez vezetett.



A két esetet követően a szerb kormány több intézkedést hozott. Egyebek mellett fegyverleadási amnesztiát hirdettek, amelynek során az ország állampolgárai több mint százezer fegyvert és lőszert adtak le. Emellett Szerbia minden iskolájában állandó rendőri felügyeletet vezettek be, és megkezdték a büntetőjogi felelősségre vonhatóság alsó korhatárának 14-ről 12 évre csökkentését.



A kilencvenes évek délszláv háborúi után a civil lakosságnál is rengeteg fegyver maradt, a médiában közölt adatok szerint Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut.