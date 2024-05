Illegális bevándorlás

Megkezdődött Nagy-Britanniában a Ruandába áttelepítendő menedékkérők őrizetbe vétele

Őrizetbe vették a brit bevándorlási hatóságok az első olyan illegálisan Nagy-Britanniába érkezett menedékkérőket, akiket a brit kormány Ruandába kíván áttelepíteni. 2024.05.01 23:11 MTI

A londoni belügyminisztérium szerdai tájékoztatása nem tér ki az őrizetbe vett menedékkérők számára és az őrizetbe vételek időpontjára sem. A tárca megfogalmazása szerint a hatóságok "a hét folyamán műveletek sorát hajtották végre országszerte" a Ruandába áttelepítendő, illegálisan Nagy-Britanniába érkezett menedékkérők őrizetbe vétele végett.



A minisztérium szerint az akció kulcsfontosságú eleme annak a tervnek, amelynek alapján 9-12 hét múlva elindulhatnak a repülőjáratok a közép-afrikai országba.



James Cleverly belügyminiszter a tárca bejelentésével egy időben az X-en közzétett egy 12 másodperces, szándékosan elhomályosított videót, amelyen az látszik, hogy a brit határrendészet egyenruhás bevándorlási illetékesei behatolnak egy házba, ahonnan kihoznak egy megbilincselt embert és betuszkolják egy rácsokkal ellátott rendőrségi furgonba.



A belügyminisztérium szerdai ismertetése szerint ötszáz "magasan képzett szakértő" áll készen arra, hogy az áttelepítendőket Ruandába kísérje, a kormány emellett már készenlétbe helyezett egy repülőteret és charterjáratokat is bérelt a ruandai járatokhoz.



Boris Johnson volt miniszterelnök kormánya 2022 áprilisában kötött megállapodást Ruandával arról, hogy az európai kontinensről embercsempészek szervezésében csónakokkal érkező menedékkérőket a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba.



A brit legfelsőbb bíróság azonban tavaly novemberben jogellenesnek minősítette a tervet, azzal az érvvel, hogy a Nagy-Britanniából áttelepített menedékkérőket a ruandai kormány olyan országokba toloncolhatja tovább, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket.



A jelenlegi brit miniszterelnök, Rishi Sunak kormánya e végzés megkerülése végett - többhavi parlamenti csatározás árán - olyan jogszabályt fogadtatott el, amely rögzíti, hogy Ruanda biztonságos áttelepítési célország. Az új törvény így gyakorlatilag kiveszi a bíróságok hatásköréből annak meghatározását, hogy az afrikai ország biztonságosnak tekinthető-e az áttelepítettek számára.



Szerdai tájékoztatásában a londoni belügyminisztérium is azzal érvel, hogy Ruanda "új, sikeres életvitel kialakításának esélyét kínálja" a menedékkérőknek, szállással, oktatással, szakképzéssel és álláslehetőségekkel.



Ruanda eddigi letelepítési gyakorlata is sikeres, az ország több mint 135 ezer menekültnek nyújt otthont, és készen áll további több ezer olyan menedékkérő befogadására, akik nem maradhatnak Nagy-Britanniában - áll a londoni belügyminisztérium szerdai tájékoztatásában.