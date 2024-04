Karddal támadt a járókelőkre egy ámokfutó Londonban - videó

Karddal emberekre támadó férfit vettek őrizetbe kedden London egyik külvárosában. Az incidensben öten sérültek meg. A Scotland Yard tájékoztatása szerint nem terrorcselekmény történt és nem fenyegeti további veszély a helyi lakosságot.



A rendőrséghez érkezett bejelentések szerint a 36 éves gyanúsított a brit főváros északkeleti határában, a belvárostól 20 kilométerre fekvő Hainault negyedben járművel hajtott egy épületnek, majd több embert megszúrt.



A Scotland Yard beszámolója szerint az illető, aki egy karddal volt felfegyverkezve, ezután másokat is megtámadott, köztük két rendőrt.



A londoni mentőszolgálat kedd délelőtt közölte, hogy a helyszínre kivonult egységei öt sérültet láttak el, és mindegyiküket kórházba szállították.



A tájékoztatás szerint a mentők már távoztak az incidens helyszínéről.



A mentőszolgálat beszámolója nem tért ki a sérültek állapotára.



A londoni rendőrség főparancsnok-helyettese, Ade Adelekan nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a sérültek állapotáról egyelőre a Scotland Yard is további tájékoztatást vár.



Adelekan kiemelte azt is, hogy a gyanúsított őrizetben van, és a rendőrség nem tart attól, hogy a helyi közösséget további veszélyek fenyegetnék.



A főparancsnok-helyettes közölte, hogy a Scotland Yard nem keres további gyanúsítottat az ügyben, és nem kezeli terrorcselekményként az incidenst.



A közeli Hainault metróállomást és a környező utcákat a rendőrség lezárta.

