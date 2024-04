Izraeli-palesztin háború

A Hamász túszainak szabadon engedését követelik az érintett országok közös közleményben

Az összes elrabolt külföldi túsz elengedésére szólította fel közös közleményben a Hamász palesztin szélsőséges szervezetet 18 érintett ország, köztük Magyarország csütörtökön. 2024.04.25 19:29 MTI

A Washingtonban közzétett dokumentumban felhívják a figyelmet arra, hogy a túszok, valamint a Gázai övezet palesztin polgári lakossága a nemzetközi jog védelme alatt állnak, és "sorsuk nemzetközi aggodalom tárgya".



"Felszólítunk a Hamász által Gázában több mint 200 napja fogva tartott túszok azonnali szabadon bocsátására. Közéjük tartoznak saját polgáraink is" - áll a közös nyilatkozatban, amelyet az Egyesült Államok és Magyarország mellett Argentína, Ausztria, Brazília, Bulgária, Kanada, Kolumbia, Dánia, Franciaország, Németország Lengyelország, Portugália, Románia, Szerbia, Spanyolország, Thaiföld és az Egyesült Királyság állam-, illetve kormányfőjének nevében adtak ki.



Az aláíró országok azt is hangsúlyozzák, hogy a túszok részleges elengedéséről szóló és a Hamász által a közelmúltban elutasított megállapodástervezet azonnali és meghosszabbított tűzszünetet jelentett volna a Gázai övezetben, valamint segítette volna a humanitárius szállítmányok növelését, és megteremtette volna a feltételeket arra, hogy a gázai lakosok visszatérjenek otthonaikba.



Az amerikai kormányzat magas rangú tisztségviselője a közlemény kiadása előtt percekkel újságíróknak úgy nyilatkozott Washingtonban, hogy a dokumentumot országok széles köre egyhangúlag írta alá, ami mutatja az ügy súlyát, és amit fogva tartott állampolgáraik helyzete is indokol.



Beszámolt arról, hogy a Hamász részéről mutatkozik némi nyitottság az előrelépésre a tárgyalásokon, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a palesztin terrorszervezet döntéshozói nem azok, akik a megbeszéléseken részt vesznek. Akik a döntéseket meghozzák, a Gázai övezetben, a föld alatt tartózkodnak a túszokkal együtt - fűzte hozzá.



A tisztségviselő kérdésre válaszolva elmondta, hogy izraeli részről az egyiptomi és katari közvetítéssel kidolgozott legutóbbi megállapodásjavaslat már elnyerte Izrael támogatását, miközben a Hamász részéről nem volt "konstruktív" a hozzáállás, azt ugyanakkor elismerte, hogy a folyamat során volt olyan pont, amikor Izrael sem tett meg mindent az egyezség érdekében.



A tavaly október 7-én elhurcolt 253 túsz közül novemberben többeket elengedtek, és izraeli összesítés szerint 133-an maradtak a Hamász fogságában. Közülük 36 ember halálát is megerősítették, a többiek sorsáról nincsenek megbízható információk.



Szerdán jelent meg egy videófelvétel, amely az izraeli-amerikai állampolgárságú Hersh Goldberg-Polint mutatja. A csütörtökön nyilatkozó amerikai kormányzati illetékes szerint a felvétel hitelesnek tekinthető, így bízni lehet abban, hogy a 23 éves férfi valóban életben van.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi nyilatkozata szerint még egy magyar állampolgárságú túsz van a Hamász fogságában.