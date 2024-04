Turizmus

Velence városába több mint százezren léptek be a legelső fizetős napon

Több mint 113 ezren léptek be Velencébe csütörtökön, de csak töredékük vette meg a fejenkénti öteurós belépőjegyet - közölte Velence polgármesteri hivatala a városban bevezetett fizetős belépési rendszer első napján.



A hivatal adatai szerint a reggel fél kilenctől délután négy óráig tartó fizetős belépés ideje alatt több mint 113 ezren érkeztek Velencébe.



Április 25. nemzeti ünnep volt Olaszországban, ezért az átlagosnál magasabb volt a látogatók száma.



A városba belépők közül több mint 15 ezren vettek öteurós napijegyet. A többiek csak regisztrálták magukat, de felmentést kaptak a napidíj alól: közöttük volt az a közel negyvenezer vendég, aki legalább egy éjszaka szállást foglalt magának Velencében, az a több mint húszezer dolgozó, aki munkavégzés miatt lépett be a városba, tizenháromezer diák, valamint kétezer velencei lakos, rokonaik és vendégeik.



Velence önkormányzata csütörtökön vezette be a fizetős belépési rendszert. A városba belépőknek a külön erre kialakított internetes portálon kell regisztrálni magukat, valamint belépőjegyet váltani. Kisérleti rendszerről van szó, amely a várost megszálló tömegturizmus terhét kívánja enyhíteni.



A regisztrációt és a jegyváltást hét kapunál ellenőrzik, köztük a repülőtérnél és a Santa Lucia vasútállomás előtti téren a vaporetto-komphajók állomásánál. Ugyanott jegyváltó automatákat is felállítottak.



Csütörtökön 14 ezer személyt ellenőriztek, és egyetlen szabálysértőt sem találtak - közölte a polgármesteri hivatal.



Luigi Brugnoli polgármester úgy nyilatkozott, Velencében korábban semmit sem tettek a turizmus szabályozására, és "azt gondoltuk, szükséges lépni". Kijelentette, tisztában van vele, hogy sokan tartanak az újdonságtól, de a cél az idegenforgalom minőségi javítása.



"Jelenleg több pénzt költünk a város fenntartására, mint amennyi bevételünk van" - hangoztatva emlékeztetve, hogy évi 20 millió látogató érkezik Velencébe, de nagy részük csak reggeltől estig tartózkodik a városban.



A 14 éves kortól kötelező fizetős belépés további huszonnyolc napig lesz érvényben július közepéig. A rendszer érvényes lesz péntektől egészen május 5-ig, majd az összes hétvégén. A kisérleti szakasz végén döntik el, hogy tartósan bevezetik-e, valamint azt is, hogy az 5 eurós napijegy árát felemelik-e.



A Velencében született vagy a városban állandó lakhellyel bírók száma 270 ezer: ők regisztráció nélkül léphetnek be a városba.