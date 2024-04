Konfliktus

Újabb szankciókat jelentett be Irán ellen a brit, az amerikai és a kanadai kormány

Újabb szankciókat jelentett be Iránnal szemben csütörtökön a brit kormány. Az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen kidolgozott és bevezetett intézkedéscsomag ezúttal is elsősorban az iráni dróngyártásban részes személyeket és szervezeteket érinti.



A szankciók előzményeként Irán április 13-án - a damaszkuszi konzulátusa ellen két héttel korábban végrehajtott, Teherán által Izraelnek tulajdonított légicsapásra válaszul - több száz drónt és rakétát indított Izrael ellen. Ezek nagy többségét az izraeli légvédelem a brit, az amerikai, a francia és a jordániai légierővel együttműködve megsemmisítette.



A londoni külügyminisztérium és az amerikai pénzügyminisztérium már a múlt héten is bejelentett egy közös - elsősorban beutazási és finanszírozási tilalmat tartalmazó - szankciócsomagot, amely az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magas rangú vezetőit és a dróngyártó üzemek beszállító intézményeit érintette.



Az egy hete érvénybe léptetett brit-amerikai szankciók érintettjei között szerepelt mások mellett az iráni fegyveres erők teljes vezérkara, az iráni forradalmi gárda haditengerészete és az iráni hadsereg egyesített műveleti parancsnoksága.



Személyi szankciókkal sújtotta London és Washington mások mellett Mohammad Reza Astiani iráni védelmi minisztert is.



A csütörtökön bejelentett újabb intézkedések - amelyekhez ezúttal Kanada is csatlakozott - a londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint szintén az iráni dróngyártásban "szorosan érintett" személyek és vállalatok ellen irányulnak.



Nagy-Britannia emellett megtiltja olyan részegységek iráni exportját, amelyeket drónok és rakéták gyártásához is fel lehet használni.



London az amerikai és a kanadai kormánnyal összehangolt intézkedés keretében beutazási és pénzügyi szolgáltatási tilalmakat vezetett be Szejed Mohszen Vahabzadeh Mogadám and Abbász Abdi Aszdzserd ellen, ők ugyanis a brit külügyi tárca ismertetése szerint az iráni dróngyártásban részes vállalatoknál töltenek be igazgatói tisztségeket.



A csütörtökön bejelentett szankciók négy újabb olyan iráni vállalatot is érintenek, amelyek közvetlenül részt vesznek drónok gyártásában.



A londoni külügyminisztérium hangsúlyozza csütörtöki tájékoztatásában, hogy a brit kormány már korábban is számos olyan iráni vállalatot sújtott büntetőintézkedésekkel, amelyek hozzájárulnak az iráni drónok - köztük a Sahed-131 és Sahed-136 típusú, Teherán által Oroszországnak is szállított eszközök - gyártásához.



A tárca kiemeli, hogy Irán ilyen típusú drónokat is bevetett az Izrael elleni támadásban.

A szankciók részét képező beutazási tilalmak elrendelésének elsősorban Nagy-Britannia esetében van jelentősége, mivel London teljes körű diplomáciai kapcsolatokat tart fenn Iránnal, és közvetlen menetrendszerű légijáratok is közlekednek a két ország között.



A pénzügyi szankciók Nagy-Britannia részéről a hivatalos ismertetés szerint azt jelentik, hogy brit állampolgároknak vagy Nagy-Britanniában tevékenykedő üzleti vállalkozásoknak tilos bármilyen tranzakció lebonyolítása a szankcióktól sújtott iráni személyek vagy intézmények pénzeszközeivel és egyéb gazdasági erőforrásaival.