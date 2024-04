USA

New Yorkban hatályon kívül helyezték a Harvey Weinstein elleni ítéletet, amelyet szexuális erőszak miatt szabtak ki

2017-ben a filmproducer ellen megfogalmazott, szexuális erőszakról és visszaélésekről szóló vádak tömege indította el az úgynevezett MeToo mozgalmat. 2024.04.25 17:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bíróság hatályon kívül helyezte a Harvey Weinstein ellen szexuális erőszak miatt hozott ítéletet csütörtökön New Yorkban, ugyanakkor a producer egy másik ítélet miatt börtönben marad.



New York állam fellebbviteli bíróságának tanácsa 4-3 arányban új tárgyalást rendelt el, mert úgy találta, hogy az eredeti bírósági eljárásban olyan tanút is meghallgattak, akinek a vádlott elleni vallomása nem kapcsolódott az ott szóban forgó ügyhöz.



2017-ben a filmproducer ellen megfogalmazott, szexuális erőszakról és visszaélésekről szóló vádak tömege indította el az úgynevezett MeToo mozgalmat, amely ráirányította a figyelmet a szexuális visszaélések gyakori előfordulására az Egyesült Államokban. Az új eljárásban a Harvey Weinsteint szexuális erőszakkal megvádolóknak várhatóan ismét személyesen kell megjelenniük a bíróságon, hogy vallomást tegyenek a velük történtekről.



A most 72 éves filmproducert New Yorkban 2020-ban ítélték 23 év börtönre, egy televíziós és filmes gyártási munkatárssal szemben 2006-ban elkövetett szexuális cselekedet, valamint egy fiatal színésznő 2013-as megerőszakolása miatt.



Weinsteint 2022-ben Los Angelesben is elítélték szexuális erőszak vádjával, ami 16 évről szólt, és ennek alapján továbbra is börtönben kell maradnia.