Bűnügy

Europol: georgiai állampolgárokat tartóztattak le értékes régi orosz könyvek ellopása miatt

A bűnbanda a feltételezések szerint összesen legalább 170 könyv ellopásáért felelős, és mintegy 2,5 millió eurós kárt okozott az érintett államoknak. 2024.04.25 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy európai rendőrségi akció keretében letartóztattak négy georgiai állampolgárt Lettországban és Georgiában, akiket azzal vádolnak, hogy XIX. századi ritka orosz könyveket loptak el főként kelet-európai könyvtárakból - közölte az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete, az Europol Hágában csütörtökön.



A bűnbanda a feltételezések szerint összesen legalább 170 könyv ellopásáért felelős, mintegy 2,5 millió eurós kárt okozott az érintett államoknak.



A vilniusi egyetemi könyvtárban májusban fedezték fel, hogy az orosz könyvritkaságok közül tizenhét eltűnt - közöttük Alekszandr Puskin és Nyikolaj Gogol művei -, többségüket hamisítványokkal helyettesítették. Hasonló lopásokat jelentettek a két másik balti országból, Észtországból és Lettországból is, valamint nemrégiben Lengyelországból, a varsói egyetemi könyvtárból. Mindegyik esetben az orosz klasszikus irodalom volt a célpont. A tolvajok Svájcban, Németországban és Franciaországban is lecsaptak.



Az Europol szerint a bűnözők kutatóknak adták ki magukat, és a könyvtárakban hozzáférést kértek az irodalmi ritkaságokhoz. Az értékes könyveket aprólékosan tanulmányozták, és fényképeket készítettek róluk. Később visszatértek, és az eredeti példányokat kiváló minőségű kópiákkal cserélték ki. Más esetekben az elkövetők sokkal durvább módszert alkalmaztak, és egyszerűen betörtek könyvtárakba.



Az Europol szerint a lopott műtárgyak egy részét szentpétervári és moszkvai aukciós házakon keresztül értékesítették, így azok gyakorlatilag visszaszerezhetetlenek.



Az akciónapon több mint 100 bűnüldöző tisztviselőt vetettek be Georgiában és Lettországban, összesen 27 helyszínen tartottak házkutatást. Négy gyanúsított letartóztatása mellett a helyszínen a tisztviselők több mint 150 könyvet foglaltak le, hogy megállapítsák azok eredetét.



A négy gyanúsítottra 6 és 10 év közötti börtönbüntetés vár.