Ukrajnai háború

Joe Biden aláírta az Ukrajna hatvanmilliárd dolláros biztonsági támogatásáról szóló törvényt

Az új jogszabályok szerint az Egyesült Államok Ukrajna számára több mint 60 milliárd dollárt biztosít katonai támogatásként. 2024.04.24 18:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Joe Biden amerikai elnök szerdán aláírta és ezzel hatályba léptette a 95 milliárd dolláros nemzetközi támogatást is magában foglaló amerikai törvénycsomagot, amely a többi között Ukrajna és Izrael számára tartalmaz forrásokat.



Az úgynevezett nemzetbiztonsági törvénycsomagot szombaton a képviselőház, kedden pedig a szenátus is megszavazta, és az elnök már előzetesen jelezte, hogy azonnal aláírja, amint elé kerül.



Az új jogszabályok szerint az Egyesült Államok Ukrajna számára több mint 60 milliárd dollárt biztosít katonai támogatásként. Az első szállítmány az elnök szándéka szerint már ezen a héten útnak indul, ezt a tervet Joe Biden élőben közvetített beszédben is megerősítette, amikor hatályba léptette a törvényt.