Elszabadult katonalovak okoztak sérüléseket és károkat Londonban - videó

Elszabadult katonalovak okoztak személyi sérüléseket és anyagi károkat szerdán London belvárosában.



Az incidens a brit főváros leglátogatottabb, turistákkal zsúfolt belső negyedében történt.



A szerda délutánig elhangzott hatósági beszámolók szerint a Household Cavalry - vagyis a brit hadsereg egyik elitalakulata, a királyi családhoz kötődő rendezvényeken is gyakorta szereplő udvari lovasság - öt lova szabadult el és vágtatott végig a londoni belvároson, levetve lovasaikat.



Az egység a Buckingham-palota - III. Károly király első számú londoni hivatala - közelében, a Belgravia városrészben végzett gyakorlatokat, amikor a lovak valószínűleg egy építkezés zajától megijedve megvadultak.



A hétfős lovas alakulat az uralkodó júniusban esedékes hivatalos születésnapi ceremóniája, a Trooping the Colour rendezvényeinek előzetes próbáira készült.



Az egységből elszabadult öt ló London zsúfolt belvárosi utcáin végigvágtatva embereket sodortak el és járművekben - köztük egy városnéző buszban - okoztak jelentős károkat.



A londoni mentőszolgálat szerda délutáni beszámolója szerint három helyszínről négy sérültet kellett kórházba szállítani; állapotukról egyelőre nem hangzott el hivatalos tájékoztatás.



A sérültek között van az egyik katona, akit lova levetett hátáról.



Az öt lovat délutánig sikerült ismét befogni. Többet közülük járókelők állítottak meg.



Az incidens közben legalább két ló is megsérült. A közösségi médiában megjelent felvételeken látszik, hogy az egyik ló testét vér borította.



A brit hadsereg ismertetése szerint a Household Cavalry különösen nagytermetű, erős lovakból válogatja állományát, mivel az alakulat lovai rendszerint nehéz menetfelszerelésű katonákkal a hátukon vesznek részt hosszú ideig tartó ceremóniákon.

WARNING: Video contains distressing images



Two loose horses have been seen running around central London, one of which appeared to be covered in blood.



The animals, with saddles and bridles, were seen running on the road near Aldwych.



