Botrány

Megfenyegették a Boeing egyik biztonsági mérnökét, hogy fogja be a száját

Emberek százai halhatnak meg, ha a Boeing amerikai repülőgépipari óriáscég nem foglalkozik a kritikus biztonsági kérdésekkel - mondta a cég belső visszaélés-bejelentője az amerikai szenátusnak, azt is állítva, hogy "fizikai erőszakkal" fenyegették meg, amiért a nyilvánosság elé állt - jelentette a CNN.



Sam Salehpour, a Boeing mérnöke szerdán két szenátusi bizottsági meghallgatáson elmondta, hogy már évek óta hangot ad a biztonsági aggályoknak, de "figyelmen kívül hagyták", és azt mondták neki, hogy "ne avatkozzon bele".



"Az általam a Boeingnél észlelt biztonsági problémák, ha nem foglalkoznak velük, egy kereskedelmi repülőgép katasztrofális meghibásodásához vezethetnek, ami több száz emberéletet követelhet" - mondta.



Tanúvallomása akkor hangzott el, amikor a Boeing egy súlyos biztonsági válság következményeivel küzd. A félelmek egy 737 MAX-on januárban történt incidens után merültek fel, amikor az Alaska Airlines egyik, az oregoni Portlandből Kaliforniába tartó járata visszafordult, miután 16 000 láb (4900 méter) magasságban egy ajtópanel leszakadt, és a fedélzeten tartózkodó 171 utas közül többen megsérültek, a repülőgépből pedig ruhák és mobiltelefonok repültek ki.



Miután felvetette az aggodalmakat, Salehpour azt mondta: "Azt mondták, hogy ne okozzak problémát. Őszintén szólva azt mondták, hogy fogjam be a számat". Azt állította, hogy a Boeingnél "nincs biztonsági kultúra", és azt mondta, hogy a riadót fújó alkalmazottakat "figyelmen kívül hagyják, elhatárolódnak tőle, fenyegetik, háttérbe szorítják és van ennél még rosszabb".



A mérnök kitartott amellett, hogy azért tesz tanúvallomást, mert meg van győződve arról, hogy a Boeing "hibás repülőgépeket bocsát ki". A repülőgépgyártó állítólagos gyakorlatát idézte, beleértve azt is, hogy az emberek a repülőgép darabjain ugráltak, hogy kijavítsák a repülőgépek egyes részei közötti réseket.



Salehpour állítólag sürgette a Boeinget, hogy az összes 787-es repülőgépet állítsa le ellenőrzés céljából. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal közölte, hogy vizsgálja azokat az állításokat, amelyek szerint a Boeing a 787-es gyártása során trükköket alkalmazott a gyártási szűk keresztmetszetek csökkentése érdekében. Salehpour a 777-es, egy másik repülőgép gyártásával kapcsolatban is felvetett kérdéseket.

A CNN szerint a Boeingnek egyik meghallgatáson sem voltak tanúi, de a hét eleji tájékoztatón a cég megvédte gyártási szabványait. A gyártó elmondása szerint a 787-es flotta 13 évnyi szolgálata alatt több mint 850 millió utast szállított biztonságosan több mint 4,2 millió járaton, míg a 777-es flottával több mint 3,9 milliárd utast repült biztonságosan szerte a világon.



A Boeing elnök-vezérigazgatója, Dave Calhoun márciusban bejelentette, hogy az idei év végéig lemond posztjáról, ami a vezetőség jelentős átalakítását vonja maga után.