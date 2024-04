Lezuhant egy Tu-22M3-as nagy hatótávolságú bombázó Oroszországban - videó

Oroszország Sztavropoli területén lezuhant egy Tu-22M3-as típusú, nagy hatótávolságú bombázó repülőgép - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. Vlagyimir Vlagyimirov regionális kormányzó a Telegram-csatornáján hozzátette, hogy a balesetnek van egy halálos áldozata, egy pilótát pedig még keresnek.



A minisztérium azt írta: "A személyzet három tagját a kutató-mentő csapat kimenekítette. Egy pilótát jelenleg is keresnek." Vlagyimirov később közölte: "Pontosított adatokat kaptunk a Krasznogvardejszkij körzetben egy orosz katonai repülőgéppel történt balesetről. Mély sajnálatunkra a személyzet harmadik tagja meghalt. Részvétemet fejezem ki családjának és barátainak. A negyedik pilóta keresése folytatódik" - idézte a kormányzót az Interfax.ru orosz híroldal. Hozzátette, hogy a két megmenekült pilótát regionális egészségügyi központokba szállítottak.



A tájékoztatás szerint a fedélzeten nem volt lőszer. A repülőgép elhagyatott területen zuhant le.



Az előzetes adatok szerint a lezuhanás oka műszaki meghibásodás volt.

Russian media report that a Russian Tu-22M aircraft has crashed in Stavropol region of Russia.



Reportedly, it is one of the aircraft that has attacked Ukraine last night. pic.twitter.com/lD8DVQabgt