Környezetvédelem

Úszó tengervíz-sótalanítót helyeznek üzembe Barcelonában az ősszel a vízhiány enyhítésére

A kelet-spanyolországi tartományt már harmadik éve sújtja tartós vízhiány, a régió víztározói jelenleg átlagosan kapacitásuk 18 százalékán működnek. 2024.04.18 18:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vízen úszó sótalanító rendszert helyeznek üzembe Barcelonában az ősszel, hogy így csökkentsék a térséget sújtó tartós aszály következményeit - jelentett be a katalán kormány csütörtökön.



David Mascort klímacselekvésért felelős tárcavezető tájékoztatása szerint a várhatóan októberben működésbe lépő tengervíz-sótalanító fordított ozmózis révén naponta 40 ezer köbméter ivóvíz előállítására képes, amely Barcelona város napi vízfogyasztásának 6 százaléka. Az ivóvíz előállítási költsége köbméterenként ezzel a módszerrel 4,4 euró.



Mint mondta, az uszály tetejére telepített sótalanító a barcelonai kikötő kijáratával szemben kap majd helyet úgy, hogy ne okozzon zavart a hajóforgalomban.



A beruházás költsége 100 millió euró, és legalább öt évig tervezik majd használni, ugyanis a tervek szerint akkorra készül el a torderai sótalanító bővítése, és az új, Foix-ban épülő üzem, amelyek a jövőben biztosítják a kellő mennyiségű ivóvizet.



A tárcavezető beszámolt arról is, hogy emellett 12 mobil sótalanítót helyeznek üzembe a Costa Braván, Alt Empordá járásban, így ellátva 13 környező települést elegendő ivóvízzel. Ezek mind a Darnius-Boadella víztározóból jutnak ivóvízhez, amely azonban jelenleg kapacitása 11 százalékán áll.



A mobil sótalanítók naponta ezer köbméter ivóvizet állítanak elő, ezzel fedezve a térségben élők napi vízfogyasztásának 35 százalékát. Az intézkedésre 10 millió eurót költ a katalán kormány.



David Mascort hangsúlyozta: ezek a lépések jelentik a leggazdaságosabb és legfenntarthatóbb megoldást a problémára.



Példaként említette, hogy ha hajóval szállítanának ivóvizet a térségbe, egy köbméter víz 10 euróba kerülne, egy szállítmánnyal pedig 30 ezer köbmétert lehetne eljuttatni.



A kelet-spanyolországi tartományt már harmadik éve sújtja tartós vízhiány, a régió víztározói jelenleg átlagosan kapacitásuk 18 százalékán működnek.



Mivel a szokásosnál és a szükségesnél is jóval kevesebb eső hullott a térségben, a katalán kormány február elején vészhelyzetet hirdetett és vízkorlátozást vezetett be több mint 200 településen.