Illegális bevándorlás

Kiürítették Franciaország migránsok által elfoglalt legnagyobb házát

A kilakoltatásra számítottak a házfoglalók, így a használaton kívüli épületben menedéket találó emberek egy része már az elmúlt napokban kiköltözött a telepről. 2024.04.17 20:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kiürítették szerdán a francia hatóságok az ország legnagyobb olyan elfoglalt házát, amely mintegy 450 hajléktalan bevándorlónak adott otthont Párizs egyik déli elővárosában.



A hatóságok tájékoztatása szerint mintegy 250 rendőr evakuálta reggel 8 órától a Vitry-sur-Seine-ben található helyszínt, egy egykori buszvállalat volt székhelyét, amelyet 2021 óta foglaltak el. A kiürítés nyugalomban történt, és délután 2 órára ért véget.



A kilakoltatásra számítottak a házfoglalók, így a használaton kívüli épületben menedéket találó emberek egy része már az elmúlt napokban kiköltözött a telepről. Szerda reggel mintegy háromszázan gyűltek össze az udvaron, bőröndökkel a kezükben, többségük egyedülálló férfi, de voltak köztük nők is gyerekekkel. Néhányan elmondták francia újságíróknak, hogy több éve élnek a gyártelep helyiségeiben, vagy azért, mert nem tudnak lakást bérelni a piacon, vagy azért mert szociális lakásra várnak.



A hatóságok az emberek családi és adminisztratív helyzetének gyors felmérése után mindenkinek ajánlottak átmeneti elhelyezést a fővárosi régióban vagy vidéken.



A házfoglalókat segítő United migrants nevű civil szervezet szerint az emberek 80 százaléka legálisan tartózkodik az országban, azaz beadta a menedékkérelmét, amelynek elbírálása folyamatban van, vagy már pozitív elbírálást kapott.



Paul Alauzy, a Világ orvosai munkatársa szerint a kilakoltatás a száz nap múlva kezdődő párizsi olimpiával magyarázható.



"Már egy éve tapasztaljuk a kilakoltatásokat, és a korábban kiürített épületek továbbra is üresen állnak" - mondta az orvos az AFP francia hírügynökségnek. "Kilakoltatnak olyan csádiakat, szudániakat, eritreaiakat, elefántcsontpartiakat, guineaiakat, akiknek rendben vannak a dokumentumaik, van határozott idejű munkaszerződésük, de lakást nem hajlandó senki nekik bérbe adni. Az egyetlen megoldás számukra a házfoglalás" - tette hozzá.



Egy évvel ezelőtt a hatóságok kiürítették egy betonipari vállalt egykori székhelyét is Párizstól északra, a leendő olimpiai falu közelében, amelyet ötszáz ember foglalt el, júliusban pedig 150 embert küldtek el, akik a Párizstól délre fekvő Thiais egyik elhagyatott épületében találtak menedéket.