Háború

Izrael 'mélyen Libanon belsejére' mért csapásokat

A támadás válaszul történt a zsidó állam északi része felé az éjszaka folyamán kilőtt rakétákra - közölte az IDF 2024.04.14 19:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izrael arról számolt be, hogy légicsapásokat indított mélyen libanoni területre, célba véve a Hezbollah állásait szerte az országban, miközben a feszültség a térségben a hétvégén, Irán Izrael elleni támadása után a magasba szökött.



Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a Telegram-csatornáján közzétette az egyik támadásról készült felvételeket, amelyek szerint a felvételeken vadászgépek csapást mérnek a Hezbollah "jelentős" fegyvergyártó telephelyére a szíriai határhoz közeli Nabi Chit térségében. Az IDF arról is beszámolt, hogy a dél-libanoni Dzsbaa térségében több, a Hezbollahhoz tartozó katonai építményt, valamint a csoport infrastruktúráját és több más területen lévő előőrseit bombázta.



Az izraeli hadsereg szerint a támadásokat válaszul hajtották végre, miután az éjszaka folyamán Kfar Blum és Hanita térségében rakétákat lőttek ki Libanonból Észak-Izrael felé. A csapások során nem jelentettek sérülteket.



Korábban vasárnap a Hezbollah elismerte, hogy csatlakozott az Izrael elleni iráni drón- és rakétatámadáshoz, és kétszer is légicsapásokat indított a megszállt Golán-fennsíkok felé. Teherán a támadással megtorolta a szíriai Damaszkuszban lévő iráni konzulátus ellen a hónap elején végrehajtott légicsapást, amelyben több magas rangú iráni katonatiszt halt meg. Teherán Izraelt tette felelőssé a támadásért.



Az Irán által támogatott Hezbollah, egy palesztinbarát militáns csoport és Libanon egyik legbefolyásosabb politikai frakciója a tavaly októberi izraeli-Hamász gázai háború kezdete óta szinte naponta tűzharcba keveredett az izraeli erőkkel.



Az AFP becslései szerint Libanonban eddig legalább 363 ember halt meg az ellenségeskedésekben, köztük legalább 70 civil, miközben a jelentések szerint több tízezren menekültek el otthonukból az izraeli-libanoni határ mindkét oldalán.



A Hezbollah csak akkor hagyja abba az Izrael elleni támadásokat, ha tűzszünet jön létre a Gázai övezetben, hangsúlyozva, hogy a front nagyrészt "támogató" - mondta február végén Haszan Fadlallah, a csoport vezető politikusa.