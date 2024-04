Bűnügy

Őrizetbe vettek egy francia bírónőt sikkasztás gyanújával

Eljárás indult egy francia bírónő ellen 11 vádpontban a korzikai szervezett bűnözés egyik tagjával fenntartott gyanús viszonya miatt kezdeményezett eljárás keretében - jelentette be szombaton a dél-franciaországi Nizza ügyészsége. A bírónőt előzetes letartóztatásba helyezték.



A megvádolt Hélene Gerhards 2023 januárjáig a délnyugat-franciaországi Agen esküdtszékének elnöke volt.



Franciaországban példátlannak számít a bírók ügyészségi meggyanúsítása.



A bírónőt egyebek mellett közpénzek hűtlen kezelésével, közokirat-hamisítással, befolyással való üzérkedéssel és bűnszövetkezéssel vádolják. A 2021 januárjában indított nyomozás a 2008 és 2022 között állítólagosan elkövetett bűncselekményekre vonatkozik, elsősorban a bírónő korzikai megbízatása alatt, 2010 és 2016 között.



A nizzai ügyészség szerint az elsikkasztott összeg "több mint 120 ezer euróra (46,8 millió forint) becsülhető".



Két vizsgálóbíró a húsz vádpont miatt indított nyomozás végén 11 pontban gyanúsította meg a bírónőt, ez szerepel a nizzai ügyészség vádiratában, amely egyben elrendelte Hélene Gerhards előzetes letartóztatását.



"A telefon lehallgatások" alapján kiderült, hogy a bírónő, akit szerdán vettek őrizetbe, "úgy tűnik, hogy szoros kapcsolatban állt egy olyan személlyel, akit a rendőrség nagyon kedvezőtlen fényben ismert, különösen a (korzikai) Ajaccio déli partján található villájában végzett munkálatokkal kapcsolatban" - írta pénteki közleményében az ügyészség.



Ez a 320 négyzetméteres, "építész által tervezett villa", "kivételes kilátással a tengerre, (...) egy kőhajításnyira a tengerparttól", "úszómedencével és jacuzzival", egy ingatlanhirdetés szerint akár 2260 euróért is bérelhető éjszakánként a nyár folyamán - jegyezte meg az AFP hírügynökség.



Az ügyhöz közel álló források szerint a bírónő gyanús kapcsolata Johann Carta, aki ellen több ügyben is vádat emeltek és emiatt bebörtönöztek, nevezetesen 2023 decemberében "szervezett bűnszövetkezetben elkövetett csalás, zsarolás és pénzmosás" ügyében. A bírónő - úgy tűnik - rendszeres kapcsolatot tartott fent más, a rendőrség által ismert személyekkel is (...) kölcsönös szolgáltatásokért cserébe - tette hozzá az ügyész. A nyújtott szolgáltatások közül a nyomozás szerint a jogi tanácsadás mellett a bírónő a folyamatban lévő eljárásokra vonatkozó információkat is kiszolgáltathatott.



A rendőrségi fogdában tartott kihallgatása során a bírónő az ügyészség szerint "először tagadott minden bűncselekményt és szakmai kötelezettségeinek megszegését", majd elismerte "törvénytelen módon keresett ki adatokat egy, a rendőrség által kedvezőtlenül ismert személy javára".

A bírónő ügyvédei, Caty Richard és Yann Le Bras az AFP-nek elmondták, hogy miután "végre hozzáférhettek a három évig tartó, kitartóan folytatott nyomozási anyaghoz", "máris olyan elemeket találtak, amelyek megkérdőjelezik az ügyészség állítását". "Más eljárási megoldások is lehetségesek lettek volna, de a (vádhatóság) az intézményes erőszak útját választotta" - mondták az ügyvédek.