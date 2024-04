Háború

Több ezer volt Wagner-harcos csatlakozik a csecsen egységhez - Kadirov

A csecsenföldi Akhmat különleges alakulat 3000 ex-Wagner PMC harcost fog felvenni - jelentette be a regionális vezető, Ramzan Kadyrov.



Egy Ratibor hívójelű, ismert Wagner parancsnok is csatlakozik a csecsen elit egységhez.



Miután a most elhunyt Wagner-főnök, Jevgenyij Prigozsin 2023 júniusában sikertelen lázadási kísérletet hajtott végre, az orosz hatóságok választás elé állították a csoport tagjait: vagy szerződést kötnek a védelmi minisztériummal, vagy Fehéroroszországba költöznek.



Kadirov pénteken Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az orosz védelmi minisztérium már kiosztotta a szükséges számú üres állást az újonnan érkezők elhelyezésére Akhmatban. Hozzátette, hogy az egyéb intézkedéseket és formalitásokat "a közeljövőben rendezik", és az ex-Wagner harcosok hamarosan bevetésre kerülnek.



A csecsen vezető tapasztalt és "nagyon hatékony harcosokként" üdvözölte a harcosokat, akik Ukrajnában már bizonyították rátermettségüket. Az ilyen csapatoknak az Akhmatba való bevonását "stratégiailag fontos lépésnek nevezte az ország védelmi képességeinek megerősítése felé".



"Egyetlen cél köt össze bennünket - a haza és érdekeinek védelme. Meggyőződésem, hogy ez a döntés nagyon hamar jelentős hatással lesz a különleges katonai művelet előrehaladásának módjára" - zárta Kadirov.



Februárban az Akhmat parancsnoka, Apty Alaudinov azt nyilatkozta az orosz médiának, hogy különítményében három különálló egység van, amelyek a Wagner PMC egykori harcosaiból állnak.



Az Akhmat az orosz Nemzeti Gárda része, amely egy olyan belső katonai erő, amely közvetlenül az elnöknek és a Nemzetbiztonsági Tanács vezetőjének tartozik.



A Wagner-csoport kulcsszerepet játszott a donbászi Artyomovszk (Bakhmut) városának tavaly májusi elfoglalásában.