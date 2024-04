Izraeli-palesztin

Hárman megsebesültek egy merényletben Izraelben, Gázában folytatódtak a hadműveletek, sok áldozat

Az izraeli hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat jelentése szerint megöltek négy magas rangú Hamász-terroristát. 2024.04.01 08:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három izraeli megsebesült vasárnap reggel egy késeléses merényletben Beér-Sevában, a Negev-sivatag fővárosában - jelentette be az izraeli rendőrség. A támadót agyonlőtték. A Gázai övezeti fegyveres konfliktusban pedig hivatalos palesztin közlések szerint újabb hetvenöt palesztin vesztette életét vasárnapra virradóan.



Az izraeliek elleni támadást Beér-Seva buszpályaudvarán követték el. A 28 éves Nadzsi Abu Freh - aki a jelentős részben beduinok lakta Rahat városban élt - késével könnyebben megsebesítette az izraeli hadsereg egyik tisztjét és két járókelőt. A támadót a helyszínen egy másik katona agyonlőtte - derül ki a rendőrség jelentéséből.



A Gázai övezetben a hétvégén is folytatódtak a Hamász palesztin szélsőséges szervezet elleni izraeli hadműveletek. Az izraeli hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat jelentése szerint megöltek négy magas rangú Hamász-terroristát az övezet északi részén található Sifa kórház épületegyüttesében, ahol a harcok ottani kiújulása óta, az elmúlt két hétben több száz fegyverest letartóztattak és több mint kétszázat megöltek az izraeli egységek.



"Az elmúlt napon ismét több tucat terrorista halt meg az övezetben, és a légierő körülbelül nyolcvan célpontot támadott, köztük épületeket és egyéb terrorista infrastruktúrát" - közölte a hadsereg szóvivője vasárnap.



A Hamász fennhatósága alatt álló gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint a vasárnapra virradóan végrehajtott izraeli légicsapásokban legkevesebb hetvenöt palesztin vesztette életét.



Izraelben bejelentették azt is, hogy a gázai éhínség enyhítésére szombaton a ciprus Lárnaka kikötőjéből elindult a második segélyszállítmány csaknem négyszáz tonna élelmiszerrel. A ciprusi hatóságok Izraellel együttműködve tengeri folyosót hoztak létre, hogy megkönnyítsék az előzetesen átvizsgált rakományok eljuttatását az övezetbe.