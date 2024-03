Bűnügy

Az Egyesült Államokban 25 év börtönbüntetést kapott Sam Bankman-Fried, az FTX alapítója

Sam Bankman-Fried cselekedetei révén az FTX kriptovaluta-tőzsde ügyfelei 8 milliárd dollárt, a cég befektetői 1,7 milliárd dollárt veszítettek, valamint a céghez kapcsolt befektetési vállalkozás, az Alameda Research további 1,3 milliárd dolláros kárt okozott. 2024.03.29 00:30 MTI

Az Egyesült Államokban 25 év börtönbüntetést kapott csütörtökön Sam Bankman-Fried, az FTX kriptovaluta-vállalkozás alapítója.



A most 32 éves egykori milliárdos vállalkozót többek között pénzügyi csalás és sikkasztás vádpontjában tavaly novemberben találta bűnösnek egy New York-i bíróság. Az ügyészek 40-től 50 évig terjedő börtönbüntetés kiszabását kérték.



Ügyvédei jelezték, hogy mind a bűnösnek nyilvánítás, mind az ítélet mértéke ellen fellebbezést nyújtanak be.



Az illetékes bíró a büntetés ismertetésekor felhívta a figyelmet arra, hogy az elítélt tisztában volt azzal, bűncselekményt követ el, és utólag sem mutatott megbánást. Sam Bankman-Fried cselekedetei révén az FTX kriptovaluta-tőzsde ügyfelei 8 milliárd dollárt, a cég befektetői 1,7 milliárd dollárt veszítettek, valamint a céghez kapcsolt befektetési vállalkozás, az Alameda Research további 1,3 milliárd dolláros kárt okozott.



Az FTX 2022 őszén omlott össze, Sam Bankman-Friedet a Bahama-szigetek hatóságai 2022 decemberében vették őrizetbe, majd átadták az amerikai hatóságoknak.