Izraeli-palesztin

Szankcióval sújtott több személyt és szervezetet a Hamász támogatásáért az USA és az Egyesült Királyság

Amerikai-brit koordinációval az elmúlt négy hónapban már három hasonló szankciós intézkedést hoztak a Hamász anyagi támogatóival szemben. 2024.03.27 20:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A terrorcselekményekkel is vádolt Hamász palesztin iszlamista szervezetet támogató más szervezeteket és vezetőiket sújtotta büntetőintézkedésekkel szerdán az Egyesült Államok, összehangoltan az Egyesült Királysággal - jelentette be az amerikai külügy- és pénzügyminisztérium.



A washingtoni pénzügyi adminisztráció külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelő részlege (Office of Foreign Assets Control) két magánszemélyt és három hozzájuk köthető szervezetet vont szankció alá, amiért kulcsszerepet játszanak a Hamász anyagi támogatásában, illetve a források felkutatásában.



Az egyik ilyen szervezet a Gaza Now internetes vállalkozás, amelyhez több kampány köthető a Hamász támogatására 2023. október 7-e, az Izrael elleni elkövetett terrortámadás óta. A vállalkozás alapítója és igazgatója, Musztafa Ajas magánszemélyként kerül szankció alá, amelynek értelmében amerikai fennhatóság alatt őrzött minden vagyonát zárolják.



Hasonló büntetőintézkedést hozott az amerikai és a brit kormány Aozma Szultana magányszeméllyel szemben, aki igazgatója a két további szankció alá vont szervezetnek az Al-Qureshi Executivesnak és az Aakhirah Limitednek.



Az amerikai közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy amerikai-brit koordinációval az elmúlt négy hónapban már három hasonló szankciós intézkedést hoztak a Hamász anyagi támogatóival szemben.