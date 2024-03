Krasznogorszki merénylet

Macron: a terrortámadást végrehajtó csoport Franciaországban is próbálkozott

Franciaországban az elmúlt hónapokban több merényletkísérlettel is próbálkozott az Iszlám Állam dzsihadista csoportnak az az ága, amely az orosz főváros melletti Krasznogorszkban végrehajtotta a 137 halálos áldozatot követelő merényletet - jelentette ki hétfőn Emmanuel Macron államfő néhány órával azután, hogy a kormány legmagasabb szintre emelte a terrorkészültséget.



"Óvakodnunk kell az ügy mindenfajta politikai felhasználásától vagy félretájékoztatástól, inkább szigorúnak és hatékonynak kell lennünk. Ebben a szellemben haladunk előre, és remélem, hogy Oroszország is ezt teszi" - tette hozzá a francia elnök, amikor megérkezett az egyik tengerentúli francia megyébe, Guyanára.



"Cinikus és kontraproduktív lenne magára Oroszországra és állampolgárainak biztonságára nézve is ezt a helyzetet megpróbálni Ukrajna ellen fordítani" - hangsúlyozta Emmanuel Macron újságírók előtt.



A péntek este négy fegyveres által a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központnál végrehajtott mészárlásnak 137 halálos áldozata van, a nyilvántartott sebesültek száma 182. A merénylet elkövetőjeként még péntek éjjel az Iszlám Állam jelentkezett. A francia sajtóban megszólaló szakértők szerint a terrorszervezet afgán ága, az Iszlám Állam Horászán hajthatta végre a támadást. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) viszont azt közölte, hogy a támadóknak ukrajnai kapcsolatai voltak, és oda akartak menekülni, amikor elfogták őket, s Vlagyimir Putyin orosz elnök is Ukrajna felelősségéről beszélt. Kijev azonban visszautasította, hogy köze lenne a krasznogorszki terrortámadáshoz.



Emmanuel Macron elmondta: a francia hírszerző szolgálatok úgy vélik, hogy Iszlám Állam Horászán "rendelte meg és hajtotta végre a támadást".



A francia elnöki hivatalban a védelmi tanács vasárnap esti ülésén a kormány megállapította, hogy "ez a bizonyos csoport, amely, úgy tűnik, érintett ebben a támadásban, többször is kísérletet hajtott végre a mi hazánkban is" - hangsúlyozta a francia elnök.



"És így, tekintettel annak következményeire és szándékaira, elővigyázatosságból, de hiteles és biztos elemek alapján a kormány úgy döntött", hogy a terrorkészültség a legmagasabb szintre emelkedik - mondta az államfő.



A biztonsági készültséget januárban csökkentették másodfokúra a legmagasabb szintről, amelyet azután hirdetett ki a kormány, hogy október 13-án egy dzsihadista megölte volt tanárát az észak-franciaországi Arras egyik gimnáziumában.



Emmanuel Macron megerősítette, hogy Franciaország "fokozott együttműködést ajánlott fel az orosz szolgálatoknak, valamint a térségbeli partnereinknek, tekintettel a szolgálataink birtokában lévő információkra és azokra az elemekre, amelyek hasznosak lehetnek az oroszok számára".

Arra a kérdésre, hogy közvetlenül is megvitatná-e ezt orosz kollégájával, a francia elnök elmondta: a kapcsolatfelvétel "kezdetben technikai és miniszteri szinten" történne. "Meglátjuk, hogyan alakul a helyzet, és hogy az elkövetkező napok vagy hetek indokolják-e ezt" - tette hozzá.