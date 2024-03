Terrorizmus

Újabb francia iskolák kaptak terrorfenyegetést

2024.03.24 06:33 MTI

Újabb francia iskolák kaptak terrorfenyegetést péntek este és szombatra virradóra, ezúttal az ország északi részében, az intézmények digitális felületein keresztül - tudta meg az AFP hírügynökség rendőrségi és közigazgatási forrásokból.



"Hétfőn 122 iskola fog felrobbanni" - olvasható abban az üzenetben, amelyet egy lille-i középiskola diákjai szüleinek küldtek. Az üzenet szerzője azzal is fenyegetőzött, hogy megtámadják a Vincent Bolloré milliárdos üzletember tulajdonában lévő CNews hírtelevíziót.



Amiens oktatási hatósága szerint a körzetben "több iskola digitális felületét is feltörték". A lille-i középiskolának küldött üzenethez hasonlóan az amiens-i iskolák által kapott üzenet is több intézményt említ - tette hozzá az oktatási hatóság az AFP-nek nyilatkozva.



Több bejelentés is érkezett az interneten terjedő erőszakos vagy törvénytelen tartalmak bejelentésére szolgáló platformra - mondta egy rendőrségi forrás az AFP-nek.



A párizsi régióban mintegy ötven oktatási intézmény, főleg középiskolák kaptak terrorfenyegetést és lefejezésekről készült felvételeket az iskolák digitális felületein keresztül. Az elkövető vagy elkövetők feltörték egy diák e-mail-címét, hogy az üzenetet és egy lefejezős videót az intézmény összes postafiókjába elküldjék.



"Azt hiszik, hogy névtelenek maradhatnak, de mi levadásszuk őket. Azt hiszik, hogy biztonságban vannak, de mi megbüntetjük őket. Az elmúlt hónapokban elküldött hasonló fenyegetések több tucat elkövetője ellen már eljárás indult" - mondta Gabriel Attal miniszterelnök csütörtök este az iskolák biztonságáról rendezett tárcaközi értekezlet után.



November közepéig a kormány nyolcszáz hamis bombariadót számolt össze egy korábbi fenyegetéssorozat után. A hamis riasztások száma azután nőtt meg, hogy október 13-án egy dzsihadista megölte volt tanárát az észak-franciaországi Arras egyik gimnáziumában.