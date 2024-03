Illegális bevándorlás

Zoran Milanovic: a horvát határ szent, a háborúban emberek haltak meg érte

A horvát államfő szerint meg kell védeni az üldöztetés, a háború, a népirtás elől menekülőket, de a mai migránsok nem ezek miatt menekülnek. 2024.03.20 13:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az illegális migránsok hátsó szándékkal érkeznek, szociális segélyt akarnak, de a horvát határ szent, a háborúban emberek haltak meg érte - írta Zoran Milanovic horvát államfő szerdán közösségi oldalán.



"Napjainkban Horvátország is szembesül a migráció problémájával. De ezek a migránsok nem olyanok, mint 2015-ben voltak, amikor humánus és nyitott, ugyanakkor elővigyázatos politikát folytattunk velük szemben, és kormányfőként magam is azt néztem, hogyan segítsünk ezeken az embereken, anélkül, hogy veszélybe sodornák országunkat" - írta Milanovic.



Meg kell védeni az üldöztetés, a háború, a népirtás elől menekülőket, de a mai migránsok nem ezek miatt menekülnek. "Ezek az emberek illegálisan vannak itt, és így kell kezelni őket" - vélekedett az államfő.



Megjegyezte: továbbra is "őszintének és könyörületesnek kell lennünk irányukban, de nem bolondnak". A honvédő háborúban a megszálló szerb csapatok ellen emberek harcoltak és haltak meg a határok védelmében - tette hozzá.



"Segítsünk azoknak, akiknek szükségük van rá, de mindenekelőtt a horvát emberek biztonságát tartsuk szem előtt" - húzta alá.