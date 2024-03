EU

Szakértő: a francia elnök 'Európa védelmezőjének' szerepét próbálja átvenni

Közelednek az európai parlamenti választások, és a francia elnök éles különbséget próbál mutatni Marine Le Pen oroszbarátsággal vádolt pártjával szemben. 2024.03.18 13:30 MTI

Emmanuel Macron francia elnök "Európa védelmezőjének", Ukrajna legfontosabb támogatójának szerepét próbálja átvenni - mondta Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában annak kapcsán, hogy a francia elnök nyilatkozata szerint szükség lehet a Nyugat által végrehajtott szárazföldi műveletekre Ukrajnában.



Bendarzsevszkij Anton kifejtette: közelednek az európai parlamenti választások, és a francia elnök éles különbséget próbál mutatni Marine Le Pen oroszbarátsággal vádolt pártjával szemben, ezért is hangsúlyozza, hogy Oroszország veszélyes, és ő az, aki el tudja hozni a biztonságot.



Hozzátette, hogy Emmanuel Macron a második elnöki ciklusát tölti ugyan, de még fiatal politikus, elnöki ciklusának vége nem jelenti a pályafutásának végét. Európai struktúrákban még lehet pozíciója, így akár jövőbeni pozícióit is építheti - jelezte.



Az elemző úgy látja, hogy Európának nincsenek jelenleg olyan erős vezetői, akik nagy, erős országot vezetnek, és hitelesen, erőteljesen tudják képviselni az európai érdekeket, Macron egyértelműen erre a szerepre próbál törni.



Bendarzsevszkij Anton szerint a francia elnök sem gondolja komolyan, hogy Franciaország reguláris hadsereg küldene Ukrajnába.



Ez inkább kommunikációs, retorikai fogás, amellyel azt sugallja Oroszországnak, hogy ne tegyen meg bizonyos lépéseket, "fogja vissza magát" - fogalmazott a szakértő.



Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy Emmanuel Macront az Európai Unión belül nem sokan támogatták ezekben a nyilatkozatokban, ami jelzi, hogy nincs meg az az egység, aminek egy ilyen kommunikációt, döntést meg kellene előznie.