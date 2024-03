Konfliktus

Trump CIA-műveletet rendelt el Kína ellen - jelentés

A közösségi médiát befolyásoló kampány célja az volt, hogy "paranoiát" keltsen a pekingi felső vezetők körében - jelentette a Reuters. 2024.03.16 13:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump volt amerikai elnök engedélyezte a CIA titkos befolyásolási műveletét, amelynek célja a kínai kormány befeketítése és a közvéleménynek a kínai vezetők ellen fordítása volt - jelentette csütörtökön a Reuters a műveletről tudó volt tisztviselőkre hivatkozva.



A jelentés szerint a CIA 2019-ben egy operatívokból álló csapatot hozott létre, amely hamis internetes személyazonosságokat használt arra, hogy "negatív narratívákat" terjesszen Hszi Csin-ping elnök kormányáról, és "becsmérlő hírszerzési információkat" szivárogtasson ki külföldi hírügynökségeknek.



A CIA által a kínai közösségi médiaplatformokon terjesztett narratívák között szerepeltek olyan állítások, amelyek szerint a kormányzó kommunista párt tagjai pénzt rejtegetnek a tengerentúlon. Kína globális infrastruktúra-fejlesztési stratégiáját is "korruptnak és pazarlónak" állították be.



A Reutersnek nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Trump-kormányzat erőfeszítései arra irányultak, hogy "paranoiát szítsanak a legfelsőbb vezetők körében", és arra kényszerítsék a pekingi kormányt, hogy erőforrásokat fordítson az internetes térbe való behatolások üldözésére.



"Azt akartuk, hogy szellemeket üldözzenek" - mondta az egyik korábbi tisztviselő. A források a műveletet amerikai válaszként jellemezték "Kína évek óta tartó agresszív, titkos erőfeszítéseire, amelyek célja globális befolyásának növelése".



A Reuters által megkeresett CIA-szóvivő nem kívánta kommentálni a program létezését.



A kínai külügyminisztérium szóvivője azt mondta a hírügynökségnek, hogy a leleplezés azt bizonyítja, hogy Washington a nyilvános platformokat "fegyverként használja hamis információk terjesztésére és a nemzetközi közvélemény manipulálására".



Trump hivatali ideje alatt az Egyesült Államok külpolitikájában a Közel-Keletről Kínára irányította át a hangsúlyt, a Pentagon pedig 2018-as Nemzeti Védelmi Stratégiájában Washington legfőbb "stratégiai versenytársának" bélyegezte Kínát. Trump emellett nagyszabású kereskedelmi háborút folytatott Peking ellen hivatali ideje nagy részében.



Az elnök 2020-ban a kínai tulajdonú TikTok platformhoz való hozzáférést is megpróbálta megakadályozni egy végrehajtási rendelettel, arra hivatkozva, hogy az nemzetbiztonsági fenyegetést jelent.



A kongresszus nemrégiben megújított, az alkalmazás betiltására irányuló erőfeszítései közepette Trump, aki most a 2024-es republikánus elnökválasztás esélyese, a héten a CNBC-nek elmondta, hogy a platform betiltására irányuló erőfeszítéseitől annak a fiatal amerikaiak körében való népszerűsége és azon aggodalmak miatt visszakozott, hogy az megerősítené a rivális közösségi médiaóriást, a Facebookot, amelyet "a nép ellenségének" nevezett.

Szerdán a képviselőház megszavazta, hogy a platform kínai tulajdonosát, a ByteDance-t arra kényszerítsék, hogy hat hónapon belül adja el az alkalmazást, különben amerikai tilalommal kell szembenéznie - pénteken pedig Steven Mnuchin volt amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy egy befektetői csoportot épít a TikTok megvásárlására.



A Reuters közölte, hogy nem tudta megállapítani, milyen hatása volt a titkos CIA-akciónak Kínában, vagy hogy Joe Biden elnök kormánya fenntartotta-e azt.