Háború

Macron azt akarja, hogy a Krímet foglalják el Oroszországtól

Ukrajnának vissza kell szereznie az ellenőrzést az egykor általa birtokolt összes terület felett, beleértve az oroszországi Krím félszigetet is - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök. Ellenkező esetben nem lehetséges "tartós béke" - állította.



Az elnök csütörtökön a TF2 és a France 2 televízióknak adott interjúban tette a megjegyzéseket, és Oroszországot egyenesen Franciaország "ellenfelének" nevezte. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Párizs nem "háborút folytat Oroszország ellen", hanem csupán "támogatja" Kijevet a konfliktusban.



"Természetesen ma Oroszország egy ellenfél. A Kreml rezsimje egy ellenfél" - jelentette ki Macron. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Oroszországot sakkban tudjuk tartani, mert, nagyon egyszerűen mondom, nincs tartós béke, ha nincs szuverenitás, ha nincs visszatérés Ukrajna nemzetközileg elismert határaihoz, beleértve a Krímet is".



A francia elnök legutóbbi kijelentései hideg fogadtatásra találtak Oroszországban, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Macron láthatóan "nem bánja, ha fokozottabban" részt vesz az orosz-ukrán ellenségeskedésben.



"Igen, nyilvánvaló, hogy Oroszország Franciaország ellenfele, mert Franciaország már most is részt vesz az ukrajnai háborúban; közvetve részt vesz ebben a háborúban" - mondta Peszkov újságíróknak.



A francia elnök az utóbbi időben egyre harciasabb nyilatkozatokat produkált, kitartott február végi megjegyzései mellett, miszerint nem lehet "kizárni" a NATO-csapatok esetleges ukrajnai bevetését. A megjegyzések tagadáshullámot váltottak ki az Egyesült Államok vezette blokk többi tagjából. Ebben a legutóbbi interjúban Macron nem volt hajlandó részletezni a kérdést, azt állítva, hogy meg akarja őrizni a "stratégiai kétértelműséget", és hogy "oka van arra, hogy ne fogalmazzon pontosan".