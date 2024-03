Bűnügy

Idős nő barikádozta el magát egy német kórházban, nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök

Egy 65 éves nő elbarikádozta magát a németországi Aachen egyik kórházában hétfőn, nagyszabású rendőrségi akciót kiváltva - közölte a német rendőrség.



Az idős nő délután lépett be az egészségügyi intézménybe, ahol később füstképződésre lettek figyelmesek.



A rendőrség különleges alakulata vonult ki a helyszínre. A kórház környékét lezárták. Egyelőre nem világos, hogy a nő fel van-e fegyverezve, illetve azt sem tudni, hogy vannak-e túszai.



A német rendőrség szóvivője korábban megerősítette, hogy egy "gyanús személy" tartózkodik az egészségügyi intézmény területén.



"Útlezárások vannak és a vasúti közlekedés is korlátozott. Kerüljék el a térséget, amennyire csak lehetséges" - figyelmeztetett a rendőrség az X-en.



A hatóságok egy "lehetséges fenyegető helyzetről" számoltak be. Este a rendőrség közölte, hogy egyelőre nincsen tudomásuk sérültekről.