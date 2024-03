Izraeli-palesztin

Tovább folynak a harcok Izrael és az iszlamisták között egy héttel a ramadán előtt

A Gázai övezetben megöltek számos iszlamista fegyverest, és rajtaütéseket hajtottak végre a Hán-Junisz nyugati részén fekvő Hamad negyed környékén. 2024.03.04 12:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tovább folynak a harcok Izrael és az iszlamista szervezetek között egy héttel a muzulmán szent böjti hónap, a ramadán előtt a Gázai övezetben, Ciszjordániában és az északi határnál is.



Az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője hétfőn arról tájékoztatott, hogy a Gázai övezetben megöltek számos iszlamista fegyverest, és rajtaütéseket hajtottak végre a Hán-Junisz nyugati részén fekvő Hamad negyed környékén. Felszámolták a Hamász terrorszervezet fegyveres ellenállását, evakuálták a civil lakosságot, és letartóztattak mintegy nyolcvan terrorista tevékenységben való részvétellel gyanúsított palesztint, akik a civilek közé vegyülve próbáltak elmenekülni.



A szóvivő bejelentette, hogy megölték az övezet középső résznének egyik menekülttáborában Mahmúd Muhammad Abd Haz Hamászt, aki új tagok toborzásáért felelt a Hamász, s különösen a Ceitun Brigádok nevű egység számára, valamint pénzt gyűjtött a szervezet fegyveres harcához.



Az övezetből származó jelentések szerint a déli részen, az egyiptomi határnál fekvő Rafahban az izraeliek a levegőből támadtak egy háromemeletes épületet az al-Dzsanína negyedben, ahol négy halottat emeltek ki és két sebesültet mentettek ki a romok alól. A palesztin média arról számolt be, hogy a Gázai övezet közepén, Nuszariat menekülttáborban tizenketten meghaltak, és többtucatnyian megsebesültek.



Az IDF szóvivője elmondta, hogy hétfőn harci repülőgépekkel lőtték Izrael északi határánál, a dél-libanoni Aita as-Sab és Kfarkela térségében a Hezbollah katonai létesítményeit.



Hétfőn a libanoni határnál, Galileában öten megsebesültek, ketten súlyosan, - köztük két mezőgazdasági vendégmunkás - a libanoni Hezbollah síita milícia Észak-Izraelre kilőtt rakétái nyomán.



Az izraeli biztonságiak vasárnap éjjel tizenhárom körözött palesztint fogtak el Ciszjordániában. Rámalláh al-Amari nevű menekülttáborában hat órán át tartó hadművelettel tartóztattak le két palesztint, s hallgattak ki számos gyanúsítottat. A razzia erőszakos zavargásokba torkollt, a palesztinok kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták az izraeli katonákat, akik lövésekkel válaszoltak, s egy 16 éves fiatal életét vesztette. A biztonsági erők a Dzseníntől délre fekvő Tubasban is elfogtak több, terrortevékenységgel gyanúsított palesztint.



Az IDF szóvivője közölte, hogy éjjel több izraeli próbált engedély nékül bejutni Nabluszba, József hagyomány szerinti sírjához. Az izraeli katonák kimentették az ott imádkozni készülőket. A palesztin média szerint telepesek próbáltak belépni Nabluszba, ahol "palesztin otthonokat támadtak meg", és összecsapások törtek ki a palesztin fegyveresek és a telepesek megmentésére érkező izraeli csapatok között.

Az október 7-én Gázába hurcolt izraeli túszok családtagjai hétfőn, a terrortámadás százötvenedik napján szeretteik képének magasba emelésével tiltakoztak az izraeli parlament, a kneszet előtt, ezzel szólítva fel a politikusokat, hogy érjék el a foglyok szabadon bocsátását.



A túszok elengedéséért folytatott tárgyalásokon Izrael szeretné megtudni a még életben lévő elhurcoltak számát, hogy a Hamász hány palesztin fogoly szabadon bocsátását követeli az egyes túszokért cserébe, és hogy miként ütemeznék és szabályoznák szabadulásukat. Az első lépcsőben várhatóan 35-40 fogva tartott nő, valamint idős és beteg férfi térhet haza.



Izraelben úgy vélik, hogy mintegy negyven olyan túsz él még, akiket "humanitárius megállapodás" keretében kiszabadíthatnának. A Hamász elengedésükért a Gázai övezet északi része minden lakójának visszatérését követeli, napi ötszáz teherautó segélyt, kétszázezer sátrat a lakosság ideiglenes elhelyezésére, és hatvanezer átmeneti otthont. Emellett a gázai kórházak azonnali helyreállítását és a szükséges felszerelések bejuttatását. Izrael a követelések nagy részét elfogadta, és megengedte, hogy nehéz munkagépekkel takarítsák majd el a gázai romokat.



A média értesülései szerint a Hamász terrorszervezet már nem követeli a háború befejezését, hanem csak azt, hogy megbeszéléseket folytassanak a tűzszünet folytatásáról a fegyvernyugvás idején.