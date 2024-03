Politikai vitát váltott ki az indiai rakétára tévesen kitűzött kínai zászló

Egy újsághirdetés, amely az indiai űrkutatási hivatal új, a déli Tamil Nadu államban található kilövőállomását reklámozta, hatalmas politikai vitát váltott ki az országot kormányzó Bharatiya Janata Párt (BJP) és az állam kormánya között. A hirdetésben egy indiai rakétán egy kínai zászló volt látható.



A plakáton, amelyet az állam egyik minisztere, Anitha Radhakrishnan rendelt, Narendra Modi indiai miniszterelnök és MK StalinTamil Nadu államfő egymás mellett látható, a háttérben a Kínai Népköztársaság zászlaját viselő rakétával. A Modi vezette BJP, amely hagyományosan küzd az államban, és gyakran kerül ellentétbe a Stalin vezette Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) párttal, gyorsan kiakadt.



"A DMK párt átlépett minden határt" - mondta Modi egy csütörtöki választási gyűlésen. "Az ISRO tamil nadui kilövőállomásáért járó dicsőséget elnyerve egy kínai zászlót tűztek ki". A külföldi zászló használatával a dél-indiai párt megsértette az indiai tudósokat, az űrszektort és az adófizetők hozzájárulását - állította Modi. Korábban Modi az X-en közzétett bejegyzésében "viccesnek" nevezte az esetet, és bocsánatkérést követelt.

