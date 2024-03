USA

Elemző: Joe Biden alkalmatlan az Egyesült Államok további vezetésére

Az Egyesült Államok lakosságának 86 százaléka szerint Joe Biden túlságosan idős, míg Donald Trump továbbra is birtokában van a szükséges képességeknek.

Joe Biden amerikai elnök nem alkalmas az Amerikai Egyesült Államok további vezetésére - idézte Mike Gonzalezt, az amerikai Heritage Foundation vezető kutatóját az Alapjogokért Központ az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A központ "We Win, They Lose - Amerika választ" című csütörtöki rendezvényén a közlemény szerint az elemző arra is kitért, hogy az Egyesült Államok lakosságának 86 százaléka szerint Joe Biden túlságosan idős, míg Donald Trump továbbra is birtokában van a szükséges képességeknek.



Az előrejelzések egyelőre biztatóak, Donald Trump mind a hat fontos "ütközőállamban" - amelyek közül többet nagyon kevés szavazattal vesztett el 2022-ben - jelenleg győzelemre áll - emelte ki az eseményen Mike Gonzalez.



Az Alapjogokért Központ közleménye kitér arra: a kutató úgy látja, hogy a "Trump ellehetetlenítését célzó jogi trükkök jó eséllyel sikertelenül zárulnak majd, jogi eszközökkel nem tudják megakadályozni az indulását."



"Trump visszatérése esetén a NATO-tagállamok katonai költéseinek mértékét komolyan vennék, és nem lenne olyan amerikai hivatal vagy nagykövet, amely más államokat oktat ki" - idézték a kutatót, aki azt is megjegyezte, hogy "olyan küldöttségek érkeznének a világ egészébe, amelyek az amerikai érdekekről tárgyalnának, nem genderkérdésekről".