Felmérés: a romániai magyarok több mint 60 százaléka magyar állampolgár is

2024.02.26 14:23 MTI

A romániai magyaroknak már több mint 60 százaléka rendelkezik magyar állampolgársággal - közölte hétfőn a romániai magyar közösségre reprezentatív mintán végzett felmérés adataira hivatkozva az Eurotrans Alapítvány.



A magyar állampolgárság megszerzését, az ezzel kapcsolatos ügyintézést segítő erdélyi magyar szervezet a SoDiSo Research cégtől rendelt közvéleménykutatást a témában. Ebben a romániai magyaroknak a magyar állampolgársághoz fűződő viszonyát és terveit, valamint a támogatási lehetőségek igénybevételének gyakoriságát és hajlandóságát is mérték. Az eredményekből kiderült, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező felnőttkorú romániai magyarok aránya meghaladta a 60 százalékot - áll az Eurotrans Alapítvány MTI-nek elküldött hétfői közleményében.



Eszerint a válaszadók 61 százaléka mondta azt, hogy igényelte a magyar állampolgárságot, míg 18 százalékuk még nem kérvényezte a honosítást, de ezt tervezi a jövőben. A romániai magyarok 19 százaléka egyáltalán nem szándékozik élni a lehetőséggel, azonban az elzárkózók aránya jelentősen csökkent a korábbi kutatási eredményekhez képest - írták.



Az adatokból az is kiderül, hogy jellemzően a nagyobb városokban élők, a fiatalok, illetve a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében kiemelkedő a magyar állampolgárság megléte.



A közvéleménykutatás a magyar kormány által a külhoni magyaroknak biztosított számos támogatásra és kedvezményre is kitért. Kiderült, hogy a közvetlen külhoni támogatások közül a "Szülőföldön magyarul" nevelési-oktatási támogatás a legnépszerűbb. A válaszadók 57 százaléka mondta azt, hogy ő, vagy valamelyik közeli családtagja igénybe vette.



Az anyasági támogatás kérelmezéséről a válaszadók 16, a babakötvény igényléséről 12 százaléka számolt be.



A Magyarország területén biztosított utazási támogatások igénybevétele jóval kisebb, a megkérdezettek 6 százaléka élt ezzel a lehetőséggel.



Az Eurotrans Alapítvány közleményében arra emlékeztet, hogy e támogatási területen március elsejétől jelentős változás várható. Péntektől a Magyar Igazolvánnyal rendelkező külhoni állampolgárok négy helyett évi tizenkét alkalommal élhetnek a kedvezménnyel. Az eddigi 90 százalékos kedvezmény helyett pedig teljes ingyenességre lesznek jogosultak.



Kifejtik: a Magyar Igazolványt minden Romániában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy kérheti. Ellenben nem jogosult rá az, aki állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A magyar állampolgárságra vonatkozó kutatás hibrid módszertannal készült 2023 novemberében 1213 személy telefonos, míg idén januárban 882 ember személyes megkérdezésével. A felnőtt korú erdélyi magyarokra vonatkozó reprezentatív minta teljes mértéke 2095 személy, az eredmények 95 százalékos valószínűség mellett 2,9 százalékos hibahatárral érvényesek - közölte a megrendelő.



Az alapítvány legutóbb tavaly októberben, új marosvásárhelyi székhelyének az avatóján közölt adatokat a magyar állampolgársággal rendelkező romániai magyarokról egy 2022-es felmérés eredményeire hivatkozva. Az akkori megkérdezettek 54 százaléka mondta azt, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik.