Bérreform

Horvátországban soha nem látott mértékű béremelést hajtanak végre a közszférában

Horvátország történetének legnagyobb bérreformjáról döntött a kormány csütörtökön - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő, jelezve, hogy a kabinet több olyan rendeletet fogadott el, amely alapján megemelik a köztisztviselők és közalkalmazottak bérét.



A miniszterelnök a sajtó számára is nyilvános ülésen elmondta: a bérreform több mint 240 ezer munkavállalót érint, összértéke 1,63 milliárd euró.



A cél az volt, hogy ezek a munkavállalók egyenlő munkáért egyenlő javadalmazást kapjanak, és a legalacsonyabb bérek nőjenek a legnagyobb mértékben, ugyanakkor mindenhol legyenek emelések - hangsúlyozta Plenkovic, megjegyezve, hogy döntést a példátlan válsághelyzet ellenére hozták meg.



Úgy értékelte: a kormány egyetlen megalapozott, érdemi vagy valós okot sem lát az elégedetlenségre vagy tiltakozásra - utalt a pedagógus-szakszervezet által kilátásba helyezett sztrájkra.



A kormányfő elmondta, hogy a köztisztviselői és közalkalmazotti átlagbér középfokú végzettség esetén 47 százalékkal, nettó 791 euróról 1161 euróra, főiskolai végzettséggel 975 euróról 1439 euróra, egyetemi végzettséggel pedig 1574 euróról 2013 euróra nő.



Plenkovic rámutatott, hogy a rendelet alapján a horvát hadseregben is a legnagyobb béremelés valósul meg.



Ami a tanári fizetéseket illeti, jelezte: a bérek átlagban bruttó 490 euróval emelkednek. Egy mestertanár fizetése bruttó 1821 euróról 2368 euróra, míg egy kutatótanár jövedelme 2761 euróról 3599 euróra nő.



Az egészségügyi alapellátásról elmondta: középfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó bruttó alapbére 1366 euróról 1468 euróra, az orvosoké 2582 euróról 2766 euróra, míg a szakorvosoké 3033 euróról 3249 euróra emelkedik márciustól.