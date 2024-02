Terrorizmus

Merényletek Párizsban - Salah Abdeslamot átszállították Franciaországba

Átszállították szerdán Belgiumból Franciaországba Salah Abdeslamot, akit a francia és a belga bíróságok is elítéltek a 2015. november 13-i párizsi, illetve a 2016. márciusi brüsszeli merényletekben való részvételéért.



"Egy Párizs környéki börtönben tartják fogva" - közölte Eric Dupond-Moretti francia igazságügyi miniszter. Egy meg nem nevezett hivatalos forrás megerősítette az RTL kereskedelmi rádió értesülését, miszerint Salah Abdeslam a Párizstól délre található Réau büntetés-végrehajtási intézetébe került.



"A francia igazságszolgáltatás döntésének és az áldozatokat képviselő egyesületek kívánságának megfelelően itt fogja letölteni a tényleges életfogytiglani büntetését", amelyet Franciaországban szabtak ki rá - írta az X közösségi oldalon az igazságügyi miniszter.



Abdeslam az egyetlen életben maradt tagja annak az iszlamista terrorcsoportnak, amely 2015. november 13-án 132 embert ölt meg Párizsban és Saint-Denis-ben. A merényletsorozatot az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára, amelynek az egyik, Európában, mindenekelőtt Belgiumban kiépített csoportja hajtotta végre a támadásokat. Ugyanez a hálózat csapott le 2016. március 22-én Brüsszelben a nemzetközi repülőtéren és a Maalbeek metróállomáson. A merényletekben 32 ember halt meg, és több mint háromszázan megsebesültek. Abdeslamot 2022. június 29-én életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a különleges esküdtszék Párizsban, ő pedig az ítélet ellen nem fellebbezett, majd 2023 szeptemberében 20 év börtönbüntetést kapott Belgiumban.



Ügyvédje, Delphine Paci megerősítette az AFP hírügynökségnek, hogy ügyfelét átszállították Franciaországba, aminek a jogszerűségét viszont vitatja, és a jogállamiság megsértésének tartja.



Salah Abdeslam brüsszeli születésű francia állampolgár. Miután 2016. március 18-án letartóztatták Brüsszelben, az őrizete nagy részét Franciaországban töltötte, s 2022 júliusában, a tíz hónapos párizsi per ítélethirdetését követően Franciaország "ideiglenesen átadta" Belgiumnak. A két ország megállapodott abban, hogy az átadás csak a brüsszeli tárgyalás idejére szól, és a dzsihadista Franciaországban tölti le életfogytiglani büntetését, amelyet a párizsi merényletekben való részvételéért kapott.



A francia állampolgársággal rendelkező Salah Abdeslam a per során jelezte, hogy büntetését Belgiumban szeretné letölteni, ahol született és felnőtt, és ahol a családja él. A francia nemzeti terrorellenes ügyészség azonban ehhez nem járult hozzá, arra hivatkozva, hogy a büntetés Belgiumban való letöltése "a francia büntetés torzulásához és enyhítéséhez vezetne" - jelezte a párizsi esküdtszék főügyésze. Továbbá az, hogy az elítélt Franciaországban tölti büntetését, nem jelenti "a magán- és családi élethez való jogának jelentős sérelmét" a francia igazságszolgáltatás szerint.

Abdeslam ügyvédei valóságos jogi harcot indítottak Belgiumban az átszállítás ellen, elsősorban a franciaországi fogva tartási körülményekre hivatkozva.



"Teljesen logikus lenne, hogy Belgiumban töltse le büntetését" - mondta az AFP-nek Delphine Paci. "Azzal érveltünk, hogy (Franciaországban) nem egyszerűen magánzárkában volt, hanem a térfigyelő kamerák mellett minden kommunikációját ellenőrizték" - mondta Abdeslam másik belga ügyvédje, Harold Sax.



Delphine Paci szerint az átszállítás Franciaországba "egyfajta abszolút bosszúvágyat tükröz, amely felülírja a törvény tiszteletben tartását".



A brüsszeli fellebbviteli bíróság 2023 októberében "ideiglenesen felfüggesztette" az elítélt Franciaországnak történő átadását. A szövetségi ügyészség álláspontja szerint - amely az európai ítélkezési gyakorlatra hivatkozik - ez a határozat ugyanakkor nem lehetett akadálya annak, hogy a dzsihadista visszatérjen Franciaországba.