Háború

Nem dolgoznak az ukrán menekültek Németországban - Bild

A német kormány azon törekvése, hogy minél több ukrán menekültet tudjon munkába állítani, kudarcot vallott az országban menedéket keresőknek nyújtott jelentős anyagi támogatás fényében - jelentette hétfőn a Bild című bulvárlap.



A lap szerint az Ukrajnából Németországban tartózkodó menekültek mindössze 25,2 százaléka dolgozik jelenleg, míg Dániában 78 százalékuk, Csehországban pedig 66 százalékuk. Az arány több más uniós államban is jelentősen magasabb, így Lengyelországban (65%), Svédországban (56%) és Hollandiában (50%).



A jelentés rámutatott, hogy az ukrán menekültek EU-szerte átmeneti védelmi státuszt kapnak anélkül, hogy bonyolult menekültügyi eljáráson kellene keresztülmenniük, integrálódnak az egészségügyi és szociális rendszerekbe, és azonnal munkába állhatnak. A menekülteknek nyújtott pénzügyi támogatási programok azonban eltérőek. Németországban az egyedülálló felnőttek vagy egyedülálló szülők havi 563 eurót (604 USD) kapnak, míg a gyermekek életkortól függően 357 és 471 euró közötti összeget. Ezen felül fedezik a lakhatási és járulékos költségeket is. A Cseh Köztársaság 200 euró gyorssegélyt nyújt, míg a szállón való élet költségei korlátozott ideig vannak fedezve. Lengyelországban az ukrán menekültek egyszeri 66 EUR összegű támogatásra és havi 110 EUR gyermek után járó támogatásra jogosultak.



A német kormány lépéseket tett annak érdekében, hogy felgyorsítsa a több tízezer ukrán menekült munkaerő-piaci integrációját, felszólította a vállalatokat, hogy lazítsanak a német nyelvtudás követelményein, és pluszképzéseket kínál. Tavaly Hubertus Heil munkaügyi miniszter bejelentette az úgynevezett "munkahelyi turbó" kezdeményezés elindítását, amelynek célja, hogy több millió menekültet - különösen ukránokat - munkához juttasson.



Eközben a Der Spiegel nemrégiben megjelent, a szövetségi kiadásokról szóló jelentéstervezetre hivatkozó cikke szerint a Németországban tartózkodó ukrán menekültek többsége, akik beiratkoztak a kormány által finanszírozott integrációs tanfolyamokra, nem fejezte be azokat. A kiadvány "kijózanítónak" nevezte az eredményeket, figyelembe véve a program költségeit. A tanfolyamokat 2005-ben indították el először, és jelenleg mintegy 1 milliárd euró éves költségvetéssel rendelkeznek.