Izraeli-palesztin

Brit főrabbi: kifacsarodott erkölcsiségre vall a népirtás vádja Izraellel szemben

Akik Izraelt népirtással vádolják, figyelmen kívül hagyják, hogy minden nap órákat töltenek annak megtervezésével, hogy miként lehet a kijelölt célpontok elleni csapásokat minimális járulékos károkozással végrehajtani. 2024.01.22 18:39 MTI

Önmagából kifordult, teljesen kifacsarodott erkölcsiségre vall, hogy sokan népirtással vádolják Izraelt a Hamász terrorszervezet elleni katonai fellépése miatt - írta vasárnap megjelent cikkében Sir Ephraim Mirvis, a 300 ezres brit zsidóság országos főrabbija.



Mirvis a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban közölt írásában leszögezi: népirtásnak azt nevezik, amikor az egyedüli, önmagában álló cél egy adott népcsoport megsemmisítése; az ilyen bűncselekmények elkövetői nem tesznek különbséget harcoló alakulatok és harci cselekményekben nem részes polgárok között.



Sir Ephraim szerint ebben az összefüggésben teljesen egyértelművé válik, hogy mennyire hamis a népirtás vádja, amelyet világszerte számos politikus, újságíró és kampányszervezet megfogalmaz Izraellel szemben.



Ha Izrael a népirtás céljával lépett volna fel a Gázai övezetet uraló Hamász ellen, katonai ereje lehetővé tette volna, hogy néhány nap alatt a földdel tegye egyenlővé Gázát. Izrael ehelyett saját katonainak életét teszi kockára a szárazföldi műveletekben, humanitárius folyosókat nyit, és előre figyelmezteti a civil lakosságot a készülő hadműveletekre, még akkor is, ha ez a katonai célkitűzések szempontjából hátrányos - fogalmaz cikkében a brit főrabbi.



Mirvis hangsúlyozza: akik Izraelt népirtással vádolják, figyelmen kívül hagyják, hogy katonai szakjogászok, mérnökök, humanitárius segélyek eljuttatásában jártas koordinátorok dolgoznak az izraeli hadseregben, és minden nap órákat töltenek annak megtervezésével, hogy miként lehet a kijelölt célpontok elleni csapásokat minimális járulékos károkozással végrehajtani.



Az izraeli hadműveletek előzményeként a Hamász október 7-én összehangolt terrortámadást hajtott végre Izrael déli térségében. A támadásban 1200 ember meghalt, több mint háromezer megsérült és a terrorszervezet Gázába hurcolt 240 túszt, akik közül sokan még mindig fogságban vannak.



Vasárnapi cikkében a brit főrabbi leszögezi: ha ennek a konfliktusnak van olyan részese, amelynek célja a népirtás, az csakis a Hamász lehet.



Sir Ephraim Mirvis szerint akik a népirtás szót ezzel a konfliktussal összefüggésben Izrael elleni vádként használják, feltépik a holokauszt máig sem begyógyult sebét, és ez önmagából kifordult erkölcsiségre vall.



A vallási vezető úgy fogalmaz: Izrael a világszerte vele szemben megnyilvánuló gyűlölet és a határain jelenlévő dzsihádizmus kereszttüzébe került. Az Izraellel szembeni gyűlölködés szószólóinak a békénél is fontosabb, hogy ördögi színben tüntessék fel a világ egyetlen zsidó államát és dicsőítsék a terroristákat - áll a brit főrabbi cikkében.