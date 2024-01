Erőszak

Felfüggesztett börtönre ítéltek francia rendőröket egy erőszakba torkollott elővárosi igazoltatás miatt

Az eset napokig tartó zavargásokat váltott ki a főváros környéki elővárosokban, s a franciaországi rendőri erőszak jelképévé vált. 2024.01.20 22:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három és tizenkét hónap közötti felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték pénteken azt a három francia rendőrt, akik hét évvel ezelőtt Párizs egyik északkeleti elővárosában egy utcai igazoltatás közben erőszakoskodtak egy fekete bőrű fiatallal.



Az eset napokig tartó zavargásokat váltott ki a főváros környéki elővárosokban, s a franciaországi rendőri erőszak jelképévé vált.



A sértettet, a most 29 éves Théo Luhakát 2017. február 2-án rendőrök egy teleszkópos bottal súlyosan megsebesítették a végbélnyílásán, ami visszafordíthatatlan sérüléseket okozott. A filmre vett előállítás miatt a rendőröket felfüggesztették, és eljárás indult ellenük.



A súlyos sérülést okozó Marc-Antoine Castelain rendőrtisztet a Párizshoz közeli Seine-Saint-Denis megye esküdtszéke 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, és a közterületen való munkavégzéstől öt évre eltiltotta. Kollégái, Jérémie Dulin és Tony Hochart három hónapi felfüggesztett szabadságvesztést kaptak szándékos testi sértésért.



A zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben - ahol a sértett támogatói és civil ruhás rendőrök is nagy számban megjelentek -, a feszült légkörben kihirdetett ítéletet követően Théo Luhakát a tárgyalóteremből kilépve taps fogadta. "Ez egy megbékítő döntés, amelyet győzelemnek veszünk" - mondta a sajtónak Antoine Vey, a sértett ügyvédje, miközben a rendőri erőszak ellen küzdő aktivisták azt skandálták: "Kuss a rendőrségnek!" és olyan plakátokat tartottak a magasba, amelyeken szerintük rendőri fellépés következtében elhunyt emberek láthatók. Théo Luhakát 2017. február 2-án állította elő a három rendőr egy lakótelepen Seine-Saint-Denis-ben, Franciaország legszegényebb megyéjében. A térfigyelő kamerák által rögzített felvételek szerint a fiatalember ellenállt a rendőröknek. A dulakodás során Marc-Antoine Castelain ütést mért a teleszkópos botjának a végével a sértettre az alsónadrágján keresztül, amitől megrepedt a végbele záróizma, és tíz centiméter mély sebet ejtett. Az eset azonnal országos figyelmet kapott, és az akkori államfő, Francois Hollande meglátogatta Théo Luhakát a kórházban. A sértett a szakértői jelentések szerint két műtét ellenére inkontinenciában szenved, és sérülései visszafordíthatatlanok. A perben a sértett azt vallotta, hogy úgy érezte, megerőszakolták. A rendőr kifejezte együttérzését a sértettel, de úgy vélte, hogy "jogos ütést" mért rá, pont úgy ahogy a rendőri képzésben tanították neki. A sérülésokozás mellett a rendőrök könnygázt vetettek be, és térddel, illetve ököllel ütötték a fiút, mielőtt a földhöz bilincselték. A rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN által lefolytatott közigazgatási vizsgálat megállapította az "aránytalan erőszak alkalmazását", míg egy független jelentés elítélte a "halmozott hiányosságokat" az ügyben.

A három rendőrt a fővárosi régióból áthelyezték azokba a megyékbe, ahonnan származnak. Az esküdtszék döntését követően a prefektúra esetleges fegyelmi büntetést is kiszabhat rájuk, a főbűnöst az elbocsátás is fenyegeti. Az elmúlt hét évben Franciaországban a rendfenntartás közbeni erő alkalmazásáról rendszeresen fellángolt a közéleti vita. Tavaly júniusban öt éjszakán át voltak országszerte zavargások, amelyek során középületeket és gépjárműveket gyújtottak fel tűzijátékokkal, valamint üzleteket fosztottak ki azt követően, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi fiút, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor. A rendőr elmondása szerint veszélyben érezte saját és társa életét. Az igazoltatásról készült felvétel azonban ezt nem támasztotta alá, ezért a 38 éves motoros rendőr ellen szándékos emberölés miatt folyik eljárás.