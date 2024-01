Háború

Inkább meghalnak az ukrán férfiak, de megpróbálnak elmenekülni az országból - The Times

Több tucat ember fulladt meg vagy halt meg a kihűlés miatt, miközben megpróbáltak átkelni Romániába Kijev és Oroszország konfliktusa közepette - írta a lap. 2024.01.12 15:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint 20 ukrán halt meg, miközben megpróbált elmenekülni az országból az Oroszországgal való konfliktus kezdete óta - jelentette csütörtökön a The Times című napilap egy ukrán határőrre hivatkozva.



A haláleseteket egyetlen, a Romániával és Magyarországgal közös határ 320 kilométeres szakaszáért felelős őrség regisztrálta. Az egység a nyugat-ukrajnai Munkács városában állomásozik, amely a négy szomszédos állam - Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia - közelsége miatt a menekülni próbálók kedvelt célpontjává vált.



Az ellenségeskedések 2022. februári kitörése óta a munkácsi határőrség egysége 19 holttestet talált a Tisza folyóban - olyan emberekét, akik feltehetően a Romániába való átkelés meghiúsult kísérletei során fulladtak meg. További ötöt halálra fagyva találtak az erdőben.



Várhatóan még több ukrán fog elmenekülni az országból, tekintettel arra, hogy a kormány további 500 ezer embert tervez mozgósítani a hadsereg sorainak megerősítésére - jegyezte meg a lap.



Tavaly év végén új mozgósítási törvénytervezetet terjesztettek be a parlamentbe, amely a többi intézkedés mellett 27-ről 25 évre kívánja csökkenteni a behívási korhatárt, és eltörli a fogyatékkal élők bizonyos kategóriáira vonatkozó mentességeket. A parlamentnek eddig nem sikerült törvénybe iktatnia, a törvényt a képviselők módosítások miatt félretették.



Csak az elmúlt évben közel 11 000 hadköteles férfit fogtak el a határon, miközben ki akartak lépni - közölte december végén Andrej Demcsenko, az ukrán határőrség szóvivője. A konfliktus kezdete óta a határon elfogottak száma meghaladta a 17 ezret.



A behívó elkerülése miatt büntetőeljárás alá vont férfiak száma azonban továbbra is viszonylag alacsony. Ukrajnában több mint 9000 aktív büntetőeljárás folyik ilyen személyek ellen, és mintegy 2600-an kerültek bíróság elé - derült ki Igor Klimenko belügyminiszter múlt heti nyilatkozatából.



Natalja Kalmykova védelmi miniszterhelyettes 2023 októberében kijelentette, hogy "több tíz-, százezer ember" kerülhette ki a katonai behívót.