Oroszország

Orosz elnökválasztás - Bejegyezték két parlamenti párt jelöltjét

A vonatkozó jogszabály értelmében a nem parlamenti pártok jelöltjeinek január 31-ig legkevesebb 100 ezer orosz állampolgár támogató aláírását kell benyújtaniuk a Központ Választási Bizottsághoz. 2024.01.06 08:27 MTI

Elnökjelöltként jegyezte be Leonyid Szluckijt, Oroszország Liberális Demokrata Pártjának elnökét, a moszkvai parlamenti alsóház külügyi bizottságának elnökét és Vlagyiszlav Davankovot, az alsóház alelnökét, az Új Emberek párt képviselőjét pénteken az orosz Központi Választási Bizottság.



Szluckij és Davankov parlamenti párt képviselője, így a választási törvény értelmében nem kell támogató aláírásokat gyűjtenie ahhoz, hogy elnökjelöltként regisztráltassa magát.



A Központi Választási Bizottság pénteki ülésén nyilvántartásba vette Szergej Malinkovics potenciális elnökjelölt, az Oroszország Kommunistái elnevezésű, parlamenten kívüli párt elnökének hivatalos meghatalmazottjait. A testület engedélyezte, hogy választási számlát nyisson, és megkezdje az aláírásgyűjtést.



A vonatkozó jogszabály értelmében a nem parlamenti pártok jelöltjeinek január 31-ig legkevesebb 100 ezer orosz állampolgár támogató aláírását kell benyújtaniuk a Központ Választási Bizottsághoz, az "önjelölteknek" (függetleneknek) pedig 300 ezerét, úgy, hogy az ország minden régiójából legkevesebb 7500-at kaptak. Ezt követően tíz napig tartó aláírás- és iratellenőrzés után a testület kihirdeti, hogy kit jegyzett be elnökjelöltként és kinek a regisztrálását utasította el.



Oroszországban az elnökválasztást idén három napon át - március 15-én, 16-án és 17-én - tartják.



Szluckij, Davankov és Malinkovics mellett az indulási szándékáról tett bejelentést Vlagyimir Putyin hivatalban lévő orosz elnök (a kormányzó Egységes Oroszország támogatásával), Nyikolaj Haritonov (a parlamenti frakcióval rendelkező Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja jelöltje), Szergej Baburin (Orosz Össznépi Unió), Andrej Bogdanov (Oroszországi Szabadság és Igazságosság Pártja), Borisz Nagyezsgyin (Polgári Kezdeményezés), Irina Szviridova (Oroszország Demokratikus Pártja), Rada Russzkih blogger (független) és Anatolij Batasev blogger (független).



A hivatalban lévő államfő december 18-án adta be iratait a Központi Választási Bizottságnak, amely két nappal később bejegyezte támogatói csoportját, amely december 23-án megkezdte az aláírásgyűjtést is.



Alekszandra Szuvorova, Putyin választási stábjának szóvivője pénteken közölte, hogy eddig 19 régióból érkeztek már meg az aláírási ívek, és hamarosan további 69-ből is befutnak.