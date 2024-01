Megölték légicsapásban Száleh Arúrit, a Hamász kettes számú vezetőjét - videó

Izrael kedden végzett Száleh Arúrival, a Hamász második legmagasabb rangú vezetőjével Bejrút egyik déli elővárosában.



A Hamász televíziója, az al-Aksza TV Telegram-csatornáján azt jelentette, hogy a Bejrút Dahíhe nevű elővárosában végrehajtott támadásban meghalt a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak két vezetője is: Szamír Abu Amer és Azzám al-Akraa Abu Ammar.



Száleh Arúri, a Hamász katonai szárnyának egyik alapítója, a Hamász politikai bizottságának alelnöke és a szervezet ciszjordániai vezetője volt. Évek óta élt száműzetésben Libanonban. Arúri a testőreivel együtt halt meg az izraeli hadseregnek tulajdonított légitámadásban, amelynek célpontja a síita Hezbollah erősségének számító városnegyedben lévő Hamász-iroda volt.



Arúri közel húsz évet töltött izraeli börtönökben, 2010-ben szabadlábra helyezték azzal a feltétellel, hogy emigrációba vonul. Szemtanúk szerint üres ciszjordániai házát október végén az izraeli hadsereg felrobbantotta.

