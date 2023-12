Háború

Támadó drónt lőtt le a Vörös-tengeren egy brit hadihajó

Grant Shapps brit védelmi miniszter szombati tájékoztatása szerint a Diamond nevű hadihajó egy Sea Viper típusú rakétát vetett be a drón ellen, amelyet sikeresen megsemmisített.



Shapps közleménye szerint a drón a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat vette célba.



A miniszter ugyanakkor nem részletezte, hogy a támadó légijármű pontosan melyik hajót fenyegette, és azt sem, hogy a támadási kísérletért ki a felelős.



Az utóbbi időben azonban a jemeni húszi lázadók többször is támadást intéztek a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók ellen, amelyek közül nem egyet el is találtak.



A dániai központú Maersk globális hajózási társaság pénteken bejelentette, hogy hajói meghatározatlan ideig nem használják a vörös-tengeri tranzitútvonalat.



A brit rombolót, amely a drónt lelőtte, két hete vezényelték a dél-angliai Portsmouth haditengerészeti kikötőjéből a térségbe a tengeri közlekedés biztonságának erősítése céljából.



A londoni védelmi miniszter szombati közleménye szerint a legutóbbi időszakban végrehajtott támadások sora közvetlen fenyegetést jelent a nemzetközi kereskedelemre és a hajózás biztonságára a Vörös-tengeren. Grant Shapps hangsúlyozta: Nagy-Britannia elkötelezte magát e támadások elhárítása és a zökkenőmentes világkereskedelmi forgalom védelme mellett.



A brit védelmi tárca szombati ismertetése szerint az 1991-ben megvívott első Öböl-háború óta most először lőtt le brit hadihajó éles hadművelet keretében támadó repülőeszközt. Akkor a brit haditengerészet Gloucester nevű rombolója semmisített meg egy iraki rakétát, amely egy amerikai hadihajó felé tartott.



Sir Ben Key tengernagy, a brit királyi haditengerészet vezérkari főnöke szombati nyilatkozatában hangsúlyozta: a világ tengeri kereskedelmi forgalmának hatoda halad át a Vörös-tengeren, és Nagy-Britannia nem fogja eltűrni a válogatás nélküli támadásokat a tengeri kereskedelem résztvevői ellen.