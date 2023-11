Ukrajnai háború

Zelenszkij: Ukrajna nem tárgyal bármi áron a békéről

Ukrajna nem hajlandó bármi áron a békéről tárgyalni - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Sun című brit napilapnak adott, kedden ismertetett nyilatkozatában.



Az interjúban Zelenszkij úgy fogalmaz: az ukrán kormány nem hiszi, hogy Oroszország, személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök be akarná fejezni a háborút. "Meg akarnak ölni bennünket, mi viszont igazságot akarunk" - tette hozzá.



Zelenszkij szerint éppen ezért Ukrajna nem bármilyen áron elért békéről, hanem igazságos békéről beszél.



Az ukrán elnök elismerte, hogy a hadszíntéren nehéz a helyzet, de határozott nemmel válaszolt arra a saját maga által feltett kérdésre, hogy Ukrajna kész lenne-e "barátságot kötni vagy diplomáciai tárgyalóasztalhoz ülni" Oroszországgal.



Zelenszkij elismerte azt is, hogy Ukrajnának "több sikerre lenne szüksége" a hadszíntéren, de cáfolta, hogy a hadműveletekben patthelyzet alakult volna ki.



Kijelentette: a szárazföldi műveletekben elért haladás lassúságát ellensúlyozzák a Fekete-tengeren aratott sikerek.



Zelenszkij szerint az ukrán erők megsemmisítették az orosz hadiflotta egy részét, és Oroszországnak már nincs teljes ellenőrzése a fekete-tengeri térség felett.



Arra a kérdésre, hogy Oroszország hányszor próbált merényletet végrehajtani ellene, az ukrán elnök úgy felelt, hogy nem tudja pontosan, "de ötnél vagy hatnál biztosan nem kevesebbszer".



Kijelentette: Kína nagyobb nyomást gyakorolhatna Oroszországra a háború befejezése érdekében. Zelenszkij szerint Kínának "nem érdeke, hogy segítse Oroszországot Ukrajna elfoglalásában".



Úgy fogalmazott: véleménye szerint Oroszország addig feszíti a helyzetet, amíg az Egyesült Államok és Kína "együttesen, nagyon-nagyon komolyan" fel nem szólítja arra, hogy távozzon Ukrajna területéről.



Hozzátette: Európa egyedül erre nem képes, és Oroszország Európától egyébként sem fél.



Zelenszkij szerint az ukrán légteret jelenleg az orosz légierő ellenőrzi, ezért Ukrajnának nagyobb légvédelmi kapacitásra van szüksége.



Az ukrán elnök felvetette annak a lehetőségét is, hogy ha a nyugati országok nem akarnak közvetlenül ilyen fegyverrendszereket Ukrajnának juttatni, akkor átadhatnák a gyártási engedélyeket.



Hozzátette: Amerika és Európa segíti Ukrajnát ezen a téren, de ez a támogatás nem elégséges.



Zelenszkij szerint a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorcsoport és Izrael háborúja nem segíti Ukrajnát. Hozzátette: a világnak meg kell vizsgálnia, hogy a közel-keleti konfliktus mostani fellángolása "kinek is volt fontos".