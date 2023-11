Háború

Nem látszik az ukrán győzelem - EU

Nem látszik győzelem Ukrajna számára az Oroszországgal folytatott konfliktusban - jelentette ki szombaton Josep Borrell, az EU külügyi vezetője. Hozzátette, hogy a blokknak készen kell állnia arra, hogy hosszabb ideig támogassa Kijevet, és esetlegesen amerikai katonai segélyt helyettesítsen, ha meg akarja akadályozni Moszkva győzelmét.



Az Európai Szocialisták Pártja (PES) kongresszusán a spanyolországi Malagában tartott videóbeszédében Borrell kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus "túl sokáig tart", ugyanakkor elismerte, hogy Kijev nyugati támogatás nélkül nem lesz képes szembeszállni az orosz hadsereggel.



Azoknak az uniós országoknak, amelyek "rendelkeznek a segítségnyújtáshoz szükséges eszközökkel", politikai akarattal is rendelkezniük kell ahhoz, hogy továbbra is támogassák a blokk ukrajnai segélyezési politikáját, sőt esetleg ki is terjeszthessék azt - jelentette ki Borrell. A diplomata arra is figyelmeztetett, hogy az EU-nak akár be is kell lépnie az amerikai segély helyettesítésére, ha az csökkenne.



Bár az EU és tagjai csaknem kétszer annyit költöttek az Ukrajnának nyújtott teljes katonai, pénzügyi és humanitárius segélyre, mint az Egyesült Államok, Washington továbbra is messze Kijev legnagyobb katonai támogatója - derül ki a németországi Kieli Világgazdasági Intézet adataiból.



Az adatok szerint csak az Egyesült Államok mintegy 45 milliárd dollárt költött katonai segélyre Ukrajnának, amelyet Németország követ 18,2 milliárd dollárral. A Pentagon azonban a hét elején arra figyelmeztetett, hogy potenciálisan már csak 1 milliárd dollárja maradt Ukrajna katonai segélyezésére, és mostantól a fegyvercsomagokat is be kell osztania.



Szombati beszédében Borrell ragaszkodott ahhoz, hogy "egységesnek kell maradnunk, és fel kell készülnünk egy hosszabb konfliktusra, hosszabbra, mint azt Oroszország gondolta". Azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök arra számított, hogy "néhány hét alatt" véget vet a konfliktusnak, de nem járt sikerrel.



Moszkva Borrell megjegyzéseire úgy reagált, hogy rámutatott a hangnem nyilvánvaló megváltozására. Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő egy Telegram-posztban megjegyezte, hogy az EU külügyi vezetője 2022 áprilisában egy kijevi látogatását követően kijelentette, hogy "ezt a háborút a csatatéren fogják megnyerni".

Most azt mondta, hogy Ukrajna a közeljövőben nem lesz képes legyőzni Oroszországot - tette hozzá Zaharova, aki arra gondolt, hogy az EU hajlik arra, hogy Moszkvát tekintse győztesnek a patthelyzetben.





Maga Borrell azonban a PES malagai kongresszusán azt mondta, hogy a konfliktusnak olyan konfliktusnak kell lennie, "amelyet Oroszország soha nem lesz képes megnyerni".



A legutóbbi jelentések szerint Kijev nyugati támogatói körében egyre nagyobb az aggodalom a harcok kimenetelét illetően. Pénteken Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azt állította, hogy egy orosz győzelem "tragédia" lenne, amely "sebezhetővé" tenné az Egyesült Államok vezette blokkot.



Kitartott amellett is, hogy a NATO érdeke, hogy továbbra is támogassa Kijevet.