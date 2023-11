Elképesztő sztori

Új sziget születik Ivo Dzsima közelében, az Ogaszavara láncban, Japánban

2023. november 1-jén az Iwoto-szigeten tartózkodó katonai személyzet egy új sziget születésének volt szemtanúja intenzív vulkáni tevékenység következtében. A kitörést, amely a sziget déli partjaitól 1 km-re történt, gyakori vulkáni rengések előzték meg október 21. óta az Ogaszavara-szigetláncon belül, amely Tokiótól több mint 1000 kilométerredélre található.



A természeti jelenséget a Japán Tengerészeti Véderő (MSDF) bázisa a közeli Iwoto (Ioto) szigeten (történelmi nevén Ivo Dzsima) is megerősítette november 1-jén. Az MSDF támaszpontjának személyzetét jelentős zaj, valamint az égbe lökődő kőzet és törmelék látványa riasztotta az eseményre.



A Global Volcanism Program szerint a kitörés körülbelül 1 km-re volt Okinahama partjaitól, a sziget DK-i oldalán. Egy október 30-i átrepülés során a megfigyelők néhány percenként robbanásokat rögzítettek, amelyek sötét anyagot löktek ki az óceán felszíne felett körülbelül 20 méterrel.



A Sentinel-2 által november 2-án készített műholdfelvétel azt mutatja, hogy a sziget körülbelül 230 méter hosszú és 200 méter széles:

A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) körülbelül október 21. óta figyeli a területet, és Iwoto szigetén tartós vulkáni rengésekről számolt be, amelyek néhány perces időközönként fordultak elő. Ezek a rengések a víz alatti kitörésekben csúcsosodtak ki, amelyek most új vulkáni szigetet eredményeztek.



A tenger alatti vulkán kráterének közelében elhelyezkedő születőben lévő sziget a felhalmozódott kőzetek és az óceánfenékből kilökődő anyagok következtében jött létre. A JMA szerint a sziklák és kövek jelentős kilökődése a kráterből hozzájárult a szigetet alkotó felhalmozódáshoz.



A sziget létrejötte a régió geológiai változásainak mintáját követi, mivel maga Iwoto szigete is a folyamatos vulkáni tevékenységnek tulajdonítható magasságemelkedést tapasztalt. Június elején a sziget közelében lévő vizekben lebegve találtak habköveket, amelyekről feltételezhető, hogy ugyanabból a vulkáni tevékenységből származnak, jelezve a föld geológiai folyamatainak dinamikus természetét a területen.