Izrael 'minden erejével' bombázza Gázát, miután az USA humanitárius szünetre szólított fel

Izrael nem változtat a Gázai övezethez való hozzáállásán - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök pénteken sajtótájékoztatón. Az izraeli védelmi erők (IDF) folytatni fogják a palesztin enklávé elleni könyörtelen bombázó hadjáratot - mondta, hozzátéve, hogy Nyugat-Jeruzsálem nem fog beleegyezni az ellenségeskedések bármilyen szünetelésébe, hacsak nem engedik szabadon az izraeli túszokat.



Az IDF "minden erejével" folytatja a gázai csapásokat - mondta Netanjahu a médiának adott nyilatkozatában. Nemzete "elutasít egy olyan ideiglenes tűzszünetet, amely nem foglalja magában túszaink visszatérését" - tette hozzá.



Mintegy 240 embert rabolt el a gázai székhelyű Hamász militáns csoport október 7-én egy Izrael elleni meglepetésszerű támadás során. A fegyveresek azóta azt állították, hogy nyitottak a túszok szabadon bocsátására, de fenntartották, hogy ez csak az ellenségeskedések beszüntetése után lehetséges, hozzátéve, hogy a bombázások és az Izrael által elrendelt kommunikációs áramszünet miatt nem is tudnak információkat gyűjteni a fogságukban lévő emberekről.



Netanjahu nyilatkozatai azután hangzottak el, hogy Tel-Avivban találkozott Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel. A találkozó során Amerika vezető diplomatája és az izraeli miniszterelnök megvitatta a gázai civilek védelméhez és a humanitárius segélyszállítmányok növeléséhez szükséges úgynevezett "humanitárius szüneteket".



"Úgy véljük, hogy mindezeket az erőfeszítéseket megkönnyítenék a humanitárius szünetek, amelyek a helyszínen hozott intézkedésekkel növelnék a civilek biztonságát, és lehetővé tennék a humanitárius segélyek hatékonyabb és tartósabb szétosztását" - mondta Blinken saját tel-avivi sajtótájékoztatóján.



Megismételte továbbá Washington támogatását Izrael iránt, mondván, hogy a zsidó állam "soha nem lesz egyedül".



Csütörtökön az izraeli biztonsági kabinet további korlátozásokat jelentett be a palesztin enklávéval szemben. Az IDF hadművelete közepette izraeli területen rekedt összes gázai munkást hazaküldenek - közölték az izraeli hatóságok. "Izrael megszakít minden kapcsolatot Gázával, nem lesz több palesztin munkavállaló Gázából" - áll a biztonsági kabinet által kiadott közleményben.



Izrael gázai tömeges bombázásait számos arab ország, valamint Törökország és még az ENSZ is bírálta, amely "kollektív büntetésről" és az izraeli hadsereg által elkövetett esetleges háborús bűncselekményekről beszélt. Moszkva is bírálta a nyugat-jeruzsálemi akciókat, miközben elítélte a Hamász október 7-i, Izrael elleni támadását is.

Szerdán Vaszilij Nebenzia orosz ENSZ-nagykövet az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülésén kijelentette, hogy Izrael önvédelemhez való joga nem indokolja a gázai inváziót, amely felett Nyugat-Jeruzsálemnek nincs joghatósága. Szavai dühös választ váltottak ki Nyugat-Jeruzsálemből, amely azzal vádolta Moszkvát, hogy megtagadja Izraeltől a biztonsághoz való jogát, és megpróbálja elterelni a világ figyelmét saját ukrajnai katonai hadjáratáról.



Csütörtökön Isaac Herzog izraeli elnök elítélte mindazokat, akik - mint mondta - tűzszüneti követelésekkel "meg akarják kötni a kezünket". "Aki azt hiszi, hogy a civil szenvedés cinikus kihasználása ezúttal megköti a kezünket és megmenti a Hamászt, az téved. Számunkra és a palesztinok számára a szenvedés csak a Hamász eltávolításával ér véget" - írta a New York Timesnak írt véleménycikkében.