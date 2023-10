Háború

Az Instagram bocsánatot kért a palesztinok terroristaként való megbélyegzéséért

Az Instagram anyavállalata, a Meta bocsánatot kért egy nyilvánvaló hiba miatt, amely a "palesztin terroristák" kifejezést illesztette be néhány Palesztina-párti felhasználó insta-biójába.



A hibát a hét elején a TikTok felhasználó @ytkingkhan vette észre, aki egy videót tett közzé, amelyben elmagyarázta, hogy az Instagram tévesen automatikusan lefordította barátja bióját, amelyben az angolul írt "Palestinian" szó, a palesztin zászló emoji és az arabul írt "alhamdulillah" (dicséret Istennek) szó szerepelt, mint "Dicséret Istennek, a palesztin terroristák a szabadságukért harcolnak".



A hasonló szavak és emojik különböző kombinációi ugyanezt, a "terrorista" szóval kiegészített eredményt adták.



A videó vírusként terjedt, és felháborodást váltott ki a TikTok-on. A Meta napokon belül kiadott egy közleményt, amelyben azt írta, hogy a problémát megoldották.



"Javítottunk egy problémát, amely rövid ideig nem megfelelő arab fordításokat okozott néhány termékünkben. Őszintén elnézést kérünk, hogy ez történt" - mondta a vállalat szóvivője a The Guardiannek.



A Meta a múlt héten jelentette be, hogy eltávolított közel 800 000 "zavaró", az Izrael-Hamász háborúval kapcsolatos bejegyzést, köztük erőszakot ábrázoló képeket és a Hamászt dicsőítő vagy támogató posztokat. Néhány Instagram-felhasználó azonban arra panaszkodott, hogy a legitim palesztinbarát tartalmakat a platform algoritmusa visszaminősítette.



"Soha nem áll szándékunkban elnyomni egy adott közösséget vagy nézőpontot" - közölte válaszában a Meta, hozzátéve, hogy a konfliktus kitörése óta "nagyobb mennyiségű tartalomról érkezett bejelentés" miatt "előfordulhat, hogy tévedésből eltávolítunk olyan tartalmakat, amelyek nem sértik a szabályzatainkat".