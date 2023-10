Izraeli-palesztin

Izraeli nagykövet: vízválasztót jelent a Hamász támadása

Közölte: október 7-én nem egy terrortámadás történt, hanem egy pogrom, és még a holokauszttúlélők is azt mondják, hogy a holokauszt során sem éltek meg ilyet. 2023.10.16 09:48 MTI

A Hamász kilenc nappal ezelőtti támadása vízválasztót jelent Izrael számára - mondta Izrael magyarországi nagykövete az Országgyűlés külügyi bizottságának hétfői ülésén.



Jákov Hadasz-Handelszman megköszönte a magyar Országgyűlés támogatását és kérte a támogatást a nemzetközi színtéren is, hogy Izrael megvédhesse magát.



Közölte: október 7-én nem egy terrortámadás történt, hanem egy pogrom, és még a holokauszttúlélők is azt mondják, hogy a holokauszt során sem éltek meg ilyet; a Hamász terroristái embereket kínoztak meg, gyermekeket gyilkoltak meg. Ez teljes pusztítás, barbár cselekedet volt, és a Hamász olyan fenyegetést jelent, mint az ISIS - fogalmazott. Hozzátette: a Hamász az ISIS-hoz hasnonlóan nem tesz különbséget a nemzetiségek között.



Megjegyezte, Izraelt meglepetésszerűen érte a támadás.



Kitért arra: nemcsak Izrael érdeke, hogy véget vessenek ennek a barbarizmusnak, hanem a nemzetközi közösségnek is, hiszen a világ több pontján ünneplik a Hamász tetteit. Izrael le akarja törni a Hamász politikai és katonai uralmát a Gázai-övezetben, de úgy, hogy az minimális hatással legyen azokra, akik ebben nem érintettek, ezért szólították fel a civileket, hogy hagyják el a Gázai-övezet észai részét - mondta.



Kiemelte: az is cél, hogy minden elrabolt túszt visszaszerezzenek.



Közölte: arra is készülnek, hogy két irányból kell megvédeniük magukat, ha egy második front nyílik meg Libanon felől.



A nagykövet arról is beszélt, hogy bár nem tudni, mi volt az oka a Hamász támadásának, lehetséges indok, hogy az Izraelben zajló erőteljes társadalmi vita miatt a Hamász azt gondolhatta, Izrael meggyengült, nem egységes, ezért jó alkalom lehetett a mostani a támadásra. Egy másik lehetőség, hogy Irán állhatott a háttérben, mert az országot aggasztja, hogy az Egyesült Államok az élére állt annak a folyamatnak, amely a helyzet rendezését és ezáltal jelentős változást hozhat a térségben - vélekedett Jákov Hadasz-Handelszman.



Megjegyezte: olyan interpretáció is van, hogy Irán és Oroszország együttesen nehezíti a helyzetet a Közel-Keleten, hogy eltereljék a figyelmet Ukrajnáról.



Németh Zsolt, a bizottság fideszes elnöke azt mondta: széleskörű konszenzus van arról, hogy elítélik a Hamász cselekedeteit és elismerik Izrael önvédelemhez való jogát. Izrael állam megsemmisítése volt a Hamász támadásának a célja, ezért sem lehet a világ közömbös ebben a helyzetben - jelentette ki. Hozzátette: lényeges támogatni Izrael állam létét.



Megjegyezte: Magyarországon nincsenek tüntetések, amelyeken a Hamász tetteit ünnepelnék, a zsidó közösség számíthat a magyar állam védelmére.

Vadai Ágnes (DK) kijelentette: határozati javaslatot nyújtottak be, hogy az Európai Unió Tanácsának vonatkozó határozata értelmében az Országgyűlés nyilvánítsa terrorszervezetté a Hamászt.



Nacsa Lőrinc (KDNP) arról beszélt, hogy mindenkit megdöbbentettek az események.



A nagykövet Nacsa Lőrinc felvetésére azt mondta: éppen azért gondolják, hogy nem csak az ő problémájuk, ami történt, mert több városban is ünnepelték a Hamász tetteit.



Brenner Koloman (Jobbik) kijelentette: azért volt a Hamász akciója barbár tett, amely egyrészt mutatja a terrorszervezet brutalitását, másrészt egy átgondolt stratégia része volt.



Gurmai Zita (MSZP) is azt hangsúlyozta, hogy elítélik, amit a Hamász tett, de fontos, hogy figyeljenek a civil lakosságra.