Háború

Izraeli-palesztin - Az izraeli biztonsági szervek megölték a Nirim és Nir Óz kibuc elleni terrortámadás vezérét

Az izraeli biztonsági szervek megölték Bilál al-Kadrát, a Nirim és Nir Óz kibuc ellen bevetett terroralakulat vezérét - jelentette be az izraeli hadsereg vasárnap reggel.



Az akcióban a tájékoztatás szerint a hadsereg mellett a Sin Bet belbiztonsági szolgálat is részt vett.



Al-Kadra vezette a két kibuc elleni Hamász-alakulatot az október 7-i terrortámadásban.



A terrorista a Hamász szárazföldi katonai kommandójának, a Nohba-csapatoknak volt az egyik parancsnoka a Hán Júnisz zászlóalj harcosaként. Az izraeli hadsereg közleménye szerint mellette megölték a Gázai övezetet uraló Hamász és az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet több más tagját is az izraeli hadsereg éjjeli légicsapásaiban.



Az izraeli légierő a Gázai övezet több pontján hajtott végre támadást: Zeitúnban, Hán Júniszban és Dzsabalíjában található katonai célpontokat lőttek éjszaka. Emellett légicsapásokat mértek a Hamász főhadiszállására és több katonai egységére, több tucat rakétakilövő helyre, páncéltörő- és megfigyelőállásra.