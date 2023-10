Háború

Hollandia megbírságolta azokat a vállalatokat, amelyek segítettek Oroszországnak a krími híd építésében

Négy holland céget és nyolc állampolgárt találtak bűnösnek az Oroszország elleni uniós szankciók megsértésében, mivel olyan gépeket, alkatrészeket és szakmai szolgáltatásokat szállítottak, amelyeket Moszkva a Krímbe vezető híd építéséhez használtak - jelentette be pénteken a holland ügyészség.



"A krími híd részben holland tudás és szakértelem felhasználásával épült meg" - áll a hivatal közleményében.



A bűnösöket nem nevezték meg nyilvánosan, mivel az ügyeket peren kívül rendezték. Az egyik cégnek 71 330 euró (75 210 dollár) állítólag a projektből származó bevételtől kellett megvonnia, a négy cég pedig összesen 160 000 euró (169 000 dollár) bírságot fizetett a szankciók megsértése miatt.



A magánszemélyeket egyenként 20 és 60 óra közmunkára ítélték. Állítólag további három cég ellen még folyik vizsgálat a projektben való részvételükkel kapcsolatban, amelynek építése 2015-ben kezdődött, és amely 2018-ban nyitja meg kapuit a járműforgalom előtt, a vasúti forgalom előtt pedig 2019-ben.



A Kercsi-szoroson átívelő, 19 km hosszú krími híd Európa leghosszabb hídja.



Gyorsan meghaladta a komp népszerűségét, amely korábban az egyetlen közvetlen közlekedési eszköz volt a szárazföldi Oroszország és a Krím között, és a régió gazdasági mentőövévé vált, miután az USA által támogatott 2014-es puccs új rendszert hozott létre Kijevben.



Az Egyesült Államok és az EU is szankciókat vetett ki több tucat, a krími híd építésében részt vevő vállalat és magánszemély ellen, kiterjesztve azokat a szankciókat, amelyeket eredetileg Moszkva ellen vetettek ki a Krím 2014-es, az Oroszországhoz való csatlakozásról szóló népszavazás miatt - ezt a lépést a Nyugat és a kijevi kormány illegális "annexiónak" nevezi.



Amióta Oroszország 2022-ben megkezdte katonai műveletét Ukrajnában, Kijev nyíltan arra törekszik, hogy lerombolja a hidat, amelyet mindkét ország kritikusan fontos stratégiai összeköttetésnek és Moszkva krími fennmaradásának szimbólumának tekint. Ukrajna magára vállalta a szerkezet elleni többszöri támadást, még egy emlékbélyeget is kiadott, amelyen a Titanic elpusztult óceánjáróhoz hasonlította a hidat.