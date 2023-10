Gépkarabéllyal lelőtte két társát egy katona Kijev központjában

Az ukrán hadsereg egyik katonája Kijev központjában gépkarabéllyal lelőtte két társát kedden, majd elmenekült a helyszínről, de később sikerült elfogni - adta hírül a Sztrana helyi hírportál rendőrségi közlésre hivatkozva.



"Ma 1 óra 30 perckor a Lavrszkaja utcán, az ukrán főváros Pecserszkij kerületében vita alakult ki K. K., az ukrán hadsereg egyik katonája és két másik katona között, amelynek során K.K. Kalasnyikov típusú támadófegyverével lelőtte a két katonát. Az áldozatok a helyszínen meghaltak" - írta a lap.



A híradás szerint az elkövető tettét követően elmenekült és megpróbált elrejtőzni, de két órával később őrizetbe vették. Az előzetes adatok szerint a feltételezett tettes részeg volt.



A Sztrana írása szerint kettős gyilkosság miatt büntetőeljárás indult a katona ellen, aki 15 évig terjedő börtönbüntetést kaphat.

At night in Kyiv, a drunken serviceman shot dead two fellow soldiers, according to the publication "Politics of the country" with reference to sources.



The reason for the murder was a conflict. The criminal was detained by law enforcers.



The man faces up to 15 years in prison.